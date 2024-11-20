林信義：石破茂憂心台海局勢 重申和平重要性

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（中央社記者吳書緯台北20日電）亞太經濟合作會議（APEC）峰會16日落幕，台灣領袖代表林信義今天表示，會議期間與日本首相石破茂會晤，石破茂表達關心且有一點憂心台海局勢，重申台海和平非常重要，如果台海局勢有變化，對全世界影響非常大。

總統府今天下午舉行「2024亞太經濟合作經濟領袖會議代表團」返國記者會，林信義、國安會副秘書長徐斯儉、行政院政務委員楊珍妮、外交部政務次長田中光等人出席。

針對與石破茂會晤的過程，林信義指出，石破茂首先表達台灣是日本非常穩定而且互相信賴的夥伴，有長遠的關係，並重申日本重視台灣海峽和平的立場；石破茂非常關心台灣局勢，也一再重申如果台海局勢有變化，對全世界影響非常大。

林信義表示，日本對台灣人民和企業，是長久感情；至於台海局勢，石破茂表達非常關心，並指出「有一點憂心」，也重申台海和平非常重要。

林信義說，他在會晤提到石破茂曾經表達台日兩國在共同防衛、防災各方面有合作空間，且石破茂對防災有很多研究與經驗，而石破茂在會晤中表達台灣很了不起，今年花蓮地震，能夠一、兩天就恢復，並指台灣有宗教團體協助救災。

林信義向石破茂說明，台灣宗教團體的信徒不只在台灣，當世界各地遇到災難時，也會前往救援，而台灣各地的救難團體也會在世界各國遇到災難時，前往國外人道救援，石破茂表達雙方可以互相交流。

對於台日產業合作，林信義提到，合作有很多面向，特別在半導體的晶圓代工方面，日本的材料、設備是非常好的，台灣在製程方面有優勢，這樣的結合，加上供應鏈轉移、配置，台日有很多合作。

林信義說，台灣也向日本表達，希望有第三國投資，台日一起來參與，台灣中小企業、高科技產業也受到很多歡迎，特別是離台灣近的東南亞國家，石破茂也覺得這方面的合作很好，並願意協助台灣加入世界衛生組織（WHO）、國際民航組織（ICAO）等國際組織。

林信義強調，會晤時間將近50分鐘，互動非常好，談得非常融洽，也很有成果。（編輯：楊蘭軒）1131120