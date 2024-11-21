APEC場邊感受平等尊嚴 劉鏡清：各國在意中國看法氛圍已轉變

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（中央社記者潘姿羽台北21日電）亞太經濟合作會議（APEC）甫結束，代表台灣出席部長級會議的國發會主委劉鏡清今天表示，各國過去很在意中國看法，但此行氛圍已經轉變，台灣感受到平等與尊嚴，他與各國互動都相當不錯，甚至直接在場邊與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）交流。

劉鏡清上週代表台灣出席APEC部長級年會，他今天分享，過去大家比較在意中國看法，這次感覺到各國似乎已經不太在意，日本首相石破茂更表示，他有提醒中國，日本很重視對台灣的尊重。

劉鏡清特別指出，布林肯是最早找他談話的人，原本約好休息時間場外談話，但因為行程不斷耽擱，對方詢問還是乾脆在場邊談，「我想說，哇！你真的要談嗎？因為中國就坐在我們對面，後來就真的過來找我們，大概談10幾分鐘」。

至於談論內容為何，劉鏡清表示，主要針對3個議題，有些不方便揭露，涵蓋產業、半導體，兩人談話中，布林肯提及台美避免雙重課稅協定有進度很好，他也當場感謝布林肯的關心及幫助。

此外，在台日交流方面，劉鏡清說，雙方談到台日應有半導體合作協議，石破茂並提到台灣救災效率非常好，希望向台灣學習。

劉鏡清分享此次APEC之行的3大收穫，一是台灣在國際場合上，分享台灣做得好部分；二是非常明顯感受到世界氛圍的轉變，台灣感受到平等和尊嚴；第三，台灣不只與各國有良好交流，也建立未來即時溝通的管道，這是很大突破。

活動期間，劉鏡清善用社群軟體WhatsApp與各國部次長級交換聯絡方式，包含墨西哥、泰國、菲律賓、馬來西亞及印尼共6位官員。

因台灣有意與菲律賓深化投資合作，劉鏡清與菲律賓官員交流時，特別關切菲律賓電費較高議題，菲律賓官員則告知，新法規對於重大投資給予電費折半優惠，折半後，電費將與台灣差距不大，劉鏡清當下便請對方把資訊透過社群軟體傳給他。

劉鏡清今天也向媒體展示手機聊天訊息，顯示與APEC會員經濟體官員的交流並未畫下休止符。

此外，劉鏡清此行與美國現任總統拜登、石破茂等人均有合照，劉鏡清對於拜登的親切態度印象深刻。（編輯：林淑媛）1131121