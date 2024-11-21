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劉鏡清：明年經濟成長率可望破3% 川普效應利大於弊

2024/11/21 12:21
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（中央社記者潘姿羽台北21日電）2024年將步入尾聲，國發會主委劉鏡清今天表示，在人工智慧（AI）效應下，今年經濟成長率可望破4%，川普勝選對台灣經貿影響應是利大於弊，預估明年經濟成長率仍會超過3%。

劉鏡清今天出席立法院經濟委員會，被問及經濟情勢及展望時表示，今年經濟成長率突破4%「應該也是有機會」，因為訂單已經差不多了；至於是否能挑戰4.1%，由於AI伺服器先前出現過熱現象，仍得看AI發展而定。

展望2025年，劉鏡清說，明年經濟成長應可超過3%，但「川普絕對是大因素」。

劉鏡清指出，川普的變數很大，檢視他的貿易政策，如果只實現對中國進口關稅課徵提升至60%政見，對台灣會是利多，因為會有很大轉單效益；此外，美國對中國愈來愈鷹派，包含技術禁令等作法，在此情況下，美國會加強與台灣的技術合作或移轉，這是利多，整體看來，利大於弊。

不過劉鏡清坦言，有兩大不確定性要關注，一是台灣貿易量的變化，二是美國可能對其他國家實施10%的關稅制裁，這會有一點影響，他有找經濟部長郭智輝討論，希望與傳產座談。

國民黨立委楊瓊瓔關切半導體產業議題，她詢問，經濟部長郭智輝20日表示，台積電可能在未來10幾年間1年在台灣蓋1座廠，台灣半導體人才是否充裕。

劉鏡清說，半導體人才預估一年至少要有6000人，且每年要增加，國發會已跟廠商密切關注設廠及招募時間；至於人才來源，會以學校為主，以及重點領域學院的學生。

劉鏡清坦言，目前半導體人才供給量比較夠，但會對其他產業產生排擠效應，他會跟相關部會探討此事。

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國發會為了強化延攬外國專業人才，自107年施行外國專業人才延攬及僱用法。劉鏡清今天表示，攬才專法將會更寬鬆，強化吸引力，現在專業人才部分修法討論已經完成，但仍有納入中階人才議題需要進一步討論。

劉鏡清說，政府發現引進勞工無法解決技術問題，希望對中階人才給予明確定義，如具5年工作經驗的焊接工，這部分持續和勞動部討論中，預計12月中旬將預告外國專業人才延攬及僱用法修正草案。（編輯：林淑媛）1131121

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