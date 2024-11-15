數發部加強投資AI新創方案 遊戲軟體電商都符合

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（中央社記者蘇思云台北15日電）數發部推動加強投資AI新創方案，預計10年投入新台幣100億元推動AI新創發展。數發部長黃彥男今天表示，預計設立專案辦公室，明年開始推行方案，包括資訊軟體服務業、遊戲產業都符合資格，電商若有AI相關開發應用也可申請。

台灣上市櫃公司協會今天晚間舉辦東方領袖講座，黃彥男以「打造數位新國力」為題發表演講。

黃彥男表示，數發部政策3支箭分別為發展數位經濟、推動打詐工作與強化數位韌性，都以人工智慧（AI）作為重要支撐，盼透過投資、補助與輔導等政策工具，協助業者掌握商機，推升AI、資安與軟體等數位經濟產業加快成長，2026年挑戰產值突破新台幣兆元。

黃彥男指出，台灣AI新創蓬勃發展，目前已有98家業者通過218項AI能量登錄，觀察台灣AI新創投資金額也持續成長，要發展新創最主要有資金、人才與市場3關鍵。

在資金面，黃彥男表示，上任時就跟國發會主委劉鏡清討論過，感謝國發會支持，數發部向國發基金爭取匡列100億元，作為協助AI發展的政策性工具，推出「加強投資AI新創實施方案」。

數發部近期訂定「數位發展部數位產業署辦理加強投資AI新創實施方案作業要點」，黃彥男指出，相關作業要點訂出後，將設立專案辦公室、信託等，預計明年開始推動加強投資AI新創實施方案，希望透過這套機制，吸引創投一起投資，投資期限10年，預計每年投資新台幣10億元，盼為新創帶來更多資源。

至於哪些數位經濟產業有望申請「加強投資AI新創實施方案」，黃彥男會中受訪時解釋，基本的包含資訊服務業、軟體服務業、遊戲產業等，另外是若有發展AI技術，不少電商也會透過AI去做分析處理資料等，或是透過AI來做資安防護，這類開發與應用也符合AI新創方案。

人才方面，黃彥男表示，除了推動T大使計畫，透過產業出題、學生解題方式，培育業界所需的AI人才，另也透過就業金卡吸引更多外國數位人才來台，截至今年9月底止，數位領域就業金卡已經核發逾500張卡。

數發部數位產業署也推動數位新創應用獎勵計畫，黃彥男說，透過計畫挖掘15家數位潛力新星，帶業者出海打國際盃，開拓國際市場，盼未來看到更好的成果。（編輯：林克倫）1131115