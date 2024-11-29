川普2.0貿易風雲 APEC前主管：東協將成生產重鎮

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（中央社記者吳昇鴻新加坡29日專電）美國總統當選人川普將揭開「川普2.0」時代，前APEC政策小組主任接受中央社專訪表示，美國推徵高關稅恐引來其他國家反制，不利全球經濟發展；隨著「中國加一」策略浮上檯面，若東協市場融合，5至10年內可望形成中國之外的另一個生產重鎮。

川普日前指出，他上任第一天將簽署行政命令，對自墨西哥、加拿大進口的所有商品，徵收25%的關稅，並對來自中國的商品，額外加徵10%關稅。

外界預料，川普（Donald Trump）上任後加強採取保護主義政策、提高關稅恐成必然，自由貿易與全球化秩序將走入不同篇章，全球供應鏈可能再次洗牌。對仰賴全球化貿易的東南亞國家來說，未來世界經貿局勢將是艱鉅挑戰。

中央社專訪新加坡國立大學李光耀公共政策學院（Lee Kuan Yew School of Public Policy）資深經濟專家丘偉賢（Denis Hew），分析川普2.0對東南亞或區域經濟的影響。

丘偉賢曾在2009年至2011年在亞洲開發銀行（Asian Development Bank）負責區域合作架構研究，隨後擔任亞太經濟合作會議（APEC）政策支援小組（Policy Support Unit, PSU）主任，研究區域經濟政策分析，去年起在李光耀公共政策學院任職，是新加坡學界的經濟權威。

川普再度入主白宮後，外界認為未來各國貨物或勞務希望進入美國，很可能需繳納「客製化」關稅，而非依照世界貿易組織（WTO）的既定框架進行貿易。「完全執政」的川普政府可能盤點美國對外自由貿易協定，甚至要求重啟談判，藉此換取對美國更有利的籌碼。

丘偉賢分析，這會是有助美國在短期內降低貿易逆差、增加收入的方法，但也可能因進口至美國的商品被課徵高額關稅後，成本上漲轉嫁至消費者，進一步推升通膨。

丘偉賢表示，如果美國對各國提高關稅，將引來其他國家反制，如此一來「對全球經濟發展不利」。

他指出，關稅或其他形式的非關稅壁壘將影響貿易活動，有些經濟學者已開始預測，美國和中國或其他貿易夥伴可能出現貿易戰，甚至認為經濟發展放緩程度可能影響到1/3的經濟成長率，不過，目前要下定論仍太早。

丘偉賢認為，川普重掌白宮之後，不僅會加劇美中貿易緊張局勢，還可能波及包括台灣在內東亞各國的政經體系，畢竟這些國家大多仰賴美中市場。

以新加坡為例，新加坡—美國自由貿易協定於2003年簽署，是美國與亞洲國家簽訂的首個自貿協定。

丘偉賢說，新加坡是美國第17大貿易夥伴，美國則是新加坡第2大貿易夥伴，美國對新加坡貿易順差，但對其他東南亞國家貿易逆差。不過，如果川普繼續祭出貿易保護主義措施，新加坡也並非免疫，因為新加坡是小型開放經濟體，同時也是東南亞經貿中心，如果整個區域都受到貿易戰衝擊，經濟成長勢必因此放緩。

值得注意的是，中國過去在「美中貿易戰」框架下，已將東南亞視為重點經營的後花園。以電動車為例，中國面臨美國的高關稅、歐盟的反補貼調查，海外銷售瞄準東南亞，走在東南亞國家的道路上，便可見中國電動車車廠進駐。

過去東南亞國家汽車市場多數是日系車的地盤，但隨著中國品牌大舉進入，像是中國的比亞迪等車廠正在擴大市占率。

美中角力消長，丘偉賢不認為東南亞必須在美中之間選邊站，東協有自己的計畫，正試著做到經濟融合目標、打造東協經濟共同體，現在東協整體已是世界第5大經濟體，如果視為單一共同體的話，未來可能變成第4大經濟體，東協經濟共同體的概念是打造成單一市場和生產基地。

「如果做得到（市場融合），5至10年內，相較中國，東協就可望成為有吸引力的另一個生產重鎮」。

東南亞各國的財政與社會結構，相較1997年亞洲金融風暴時已堅韌許多。丘偉賢指出，回顧疫情時期，因為過於仰賴單一生產地、多數產品在中國生產，一旦面臨封城等挑戰，供應鏈就被迫中斷。

他分析，近年「中國加一」策略浮上檯面，有些東協國家受惠於生產商從中國移出的趨勢，希望越來越多廠商移轉生產作業到更多東南亞國家。

丘偉賢說，於此同時，東協必須強化基礎設施，需要硬體和軟體，例如道路、港口等，同時像是技術勞工、工程師等人才儘快到位，才能更容易吸引企業移轉作業陣地。（編輯：周永捷）1131129