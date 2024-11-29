與馬斯克價值相悖 歐洲記協：川普就職當天起停止在X平台發文

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（中央社布魯塞爾29日綜合外電報導）歐洲記者協會宣布，從明年1月20日起將不繼續在億萬富豪馬斯克旗下社群媒體X平台上發文。

歐洲記者協會（European Federation of Journalists）26日發布聲明指出，從道德的角度上，協會無法繼續參與散播假新聞並且進行政治宣傳的人旗下的社群網路。

這項作法定於美國總統當選人川普宣誓就職當天的明年1月20日生效。

川普已經欽點，將由馬斯克（Elon Musk）掌管即將成立的政府效率部（Department of Government Efficiency，DOGE）。

歐洲記者協會指出，自從馬斯克收購以來，X平台在編輯風格上的轉變與協會的人道主義價值、對新聞自由和媒體多元化，以及對抗仇恨與歧視的承諾相矛盾。

協會強調，X平台反而已經變成陰謀論、種族主義、極右派思維和厭女論調的首選媒介。

歐洲記者協會表示，其看法與數個歐洲媒體機構及記者組織一致。（譯者：何宏儒/核稿：陳正健）1131129