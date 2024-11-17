拜登卸任前拜習會 中國學者：代表北京力求穩定關係

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（中央社台北17日電）美國總統拜登即將卸任之際，中美元首當地時間16日在秘魯舉行會晤。中國學者表示，這次會面代表中國沒有放棄致力兩國關係穩定；接下來的中美關係要在不斷博弈過程中形成新的均衡。

習近平與拜登16日下午在秘魯利馬亞太經濟合作會議（APEC）峰會場邊進行會晤。這是拜登任內與習近平第三次會晤，時間點都在兩位元首出席多邊組織峰會期間，這次更是在川普即將重返白宮、美國進入權力過渡期的微妙時機之際。

對此，中國官媒央視旗下新媒體玉淵譚天今天引述外交學院副院長高飛表示，從中國的角度來說，中方致力於中美關係穩定、健康、可持續發展的目標沒有變，這次會晤表明中國沒有放棄這種努力。

與此同時，高飛指出，這也向下屆美國政府傳遞一個訊號，也就是無論美國政府如何改變，中國推動中美相互尊重、和平共處、合作共贏的大原則大方向不會變。

高飛並提到，「止跌企穩」是中美關係過去4年努力的大方向，中美關係雖避免了「自由落體」式下滑，但沒有更為明顯的改變。

他分析，中美關係目前面臨的最大問題是需要重新定位、重新確定方向，也就是需要確立正確的相互認知。從這個意義來說，當前兩國關係仍處於建交後最困難的時期。

北京大學中外人文交流研究基地執行主任王棟則說，不少外媒將這次會晤解讀為「象徵性會晤」，但他不這樣認為，中美元首會晤對於中美關係穩下來、推動中美關係重回正軌有著重要戰略引領作用。

對於未來一段時間中美關係態勢將如何的問題，王棟指出，美國要對中國進行戰略打壓、戰略競爭，中國一方面會堅決維護主權、安全與發展利益，另一方面會本著負責任的態度希望將中美關係穩下來。

他認為，當前中美關係處於「原有的均衡被打破，新的均衡正在形成」的過程中。這個過程會很長，接下來的中美關係就是要在不斷博弈過程中形成這種新的均衡。（編輯：周慧盈/張淑伶）1131117