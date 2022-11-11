拜習會後 白宮將向台灣簡報

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（中央社記者江今葉華盛頓10日專電）美國總統拜登與中國國家主席習近平將在14日面對面雙邊會談，拜登將表達對中國威脅台海和平穩定行為的關切。白宮國安顧問蘇利文今天表示，美國會向台灣簡報會談，台灣會感到「十分放心與安心」。

白宮新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）今天發布新聞稿表示，拜登（Joe Biden）藉由20國集團（G20）領袖峰會於印尼峇里島召開機會，將在當地時間14日與習近平舉行雙邊會談。

拜登上任20個月來，曾與習近平有過5次通話，但這次將是兩人首度面對面會談。

美方資深官員在電話背景簡報中表示，預期拜登會坦率表達對某些議題的關切，包括中國威脅台海區域和平穩定、侵犯人權，以及美方與其盟友和合作夥伴對中國損害經濟作法的擔憂。

蘇利文（Jake Sullivan）今天在例行媒體簡報被問及此事時表示，美方將在會後向台灣簡報拜習會晤結果。他相信對於美方在支持台海和平穩定，以及基於台灣關係法承諾提供台灣國防物資立場，台灣會感到「十分放心與安心」。（編輯：馮昭）1111111