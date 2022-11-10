G20峰會 印尼學者：將聚焦俄烏戰爭美中關係

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（中央社記者李宗憲台北10日電）20國集團（G20）領袖峰會下週將在印尼峇里島登場。印尼學者指出，各國將聚焦俄烏戰爭、美中關係、地緣政治、新冠疫情及經濟問題等；「拜習會」可能觸及台灣、南海及北韓等議題，但美中關係不會因此改善。

美國總統拜登9日在白宮記者會上證實「拜習會」（拜登與中國國家主席習近平會面）即將登場，這將是兩人首度以美中領袖身分面對面會談。

印尼政治分析家德尤庫（Teuku Rezasyah）認為，雙方將會談論台灣議題、保護中國少數民族以及區域議題，像是南海、北韓及東南亞國家協會（ASEAN）在印太的願景等等。

G20峰會將於11月15日和16日舉行，東道主印尼總統佐科威（Joko Widodo）表示，拜登及習近平確認將參加峰會，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）和烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）可能以線上方式出席。

有印尼學者認為，「拜習會」無法立即改善美中關係。印尼艾哈邁德雅尼將軍大學國際關係講師尤哈尼斯（Yohanes Sulaiman）向中央社表示，拜登可能會就中國與俄羅斯和北韓的關係，以及習近平對台灣和平統一的承諾向中方施壓。而中國將可能呼籲美國重新與中國接觸，並停止貿易戰；但考慮到美國兩黨都支持拜登對中國採取強硬立場，目前這很難達成。

印尼國際關係專家丁娜（Dinna Prapto Raharja）也提出類似看法。她不認為美中關係會因此得到改善，丁娜向中央社說：「現在這個階段，美中兩國都還在衡量對方姿態，可能會透過哪些交易來解決僵局，同時評估戰勝對方的可能性有多大。」

至於G20領袖峰會可能討論哪些議題，尤哈尼斯表示，雖然印尼政府期待峰會能聚焦在經濟復甦、全球經濟放緩及增加投資等，但真正將被關注的是俄羅斯入侵烏克蘭。他說：「（俄烏戰爭）將被討論，特別是俄羅斯和烏克蘭都已受邀出席峰會。」

丁娜則說，回顧G20峰會成立宗旨是為了避免地區或國家出現嚴重的經濟或政治危機，特別是因貨幣、財政或外交政策所引起的政經問題；但這樣的議程正受到考驗。

她向中央社表示，因為國際秩序正發生重大改變，先是「全球化」受到疫情衝擊，隨後俄烏戰爭動搖全球經濟，俄羅斯、美國和歐盟之間的經濟及政治僵局，向對方致以制裁或政治宣傳。

丁娜說：「G20的成員都想確保自己的國家不會成為被鎖定的目標，所以G20峰會是一場嘗試以外交途徑解決僵局的場合。」她補充說，雖然僵局最後可能不會真正解決，但印尼作為G20主席國，把所有成員國帶至外交桌上就是一大貢獻。

針對G20領袖峰會可能達到的成果，學者持保留態度。尤哈尼斯表示，對於各方達成實質成果他並不樂觀，「坦白說，除了一般的陳腔濫調、聽起來美好的聯合聲明外，我懷疑會否有什麼實質性的內容。各國可能會宣布，將共同應對當前的經濟放緩問題，但重點是，這一混亂局面的根源是俄羅斯，而這是會議無法改變的現實」。（編輯：馮昭）1111110