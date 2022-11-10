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拜登稱與習近平會面將談台灣議題：畫出紅線不會讓步

2022/11/10 07:57（11/10 08:16 更新）
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美國總統拜登（右）9日表示，跟中國領導人習近平（左）對話時不會讓步。圖為拜登3月18日與習近平視訊通話。（圖取自twitter.com/WhiteHouse）
美國總統拜登（右）9日表示，跟中國領導人習近平（左）對話時不會讓步。圖為拜登3月18日與習近平視訊通話。（圖取自twitter.com/WhiteHouse）
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（中央社記者江今葉華盛頓9日專電）美國總統拜登今天被問到是否會利用與中國國家主席習近平雙邊會談機會，當面向他表示美方願軍事協防台灣。拜登表示，台灣準則從未改變，跟習近平對話時不會做根本性讓步。

拜登（Joe Biden）今天召開記者會談期中選舉。媒體問到，他是否會利用亞洲行與習近平會談的機會，向他當面表達美國願意軍事捍衛台灣，不過，拜登並未正面回應此事。

但拜登表示，在與習近平對話時不會做任何根本性讓步；他會向習近平表達美國與中國競爭但不衝突的立場。拜登在擔任副總統時，和習近平有過多次會晤。

當與習近平雙邊對話時，拜登表示，會明確畫出雙方的紅線（red line），了解雙方的關鍵利益。台灣準則（Taiwan doctrine）從未改變，「我確定我們會討論台灣」。

除了台灣議題，拜登表示，公平貿易、中國與區域國家間的關係等也是討論議題。

媒體追問是否會當面向習近平表達捍衛台灣的立場，拜登僅表示，「會跟他有這個對話」。

拜登與習近平都將前往印尼峇里島出席20國集團（G20）領袖峰會，雙方正在磋商安排雙邊會談，這將是兩人首度以美中領袖身分面對面會談。（編輯：林憬屏）1111110

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