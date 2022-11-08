日中政府協調舉辦領袖會談 料觸及台灣等議題

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（中央社東京8日綜合外電報導）日媒報導，日本與中國政府正就舉辦兩國領袖會談進行協調，會談議題內容可能包括釣魚台列嶼爭議與台灣相關問題，日本首相岸田文雄可能主張台海和平與穩定的重要性。

日本共同社中文網報導，雙方會談議題料將觸及中國海警船進入釣魚台列嶼（日方稱尖閣諸島）附近日本所聲稱的「領海」、共軍8月向日本專屬經濟區（EEZ）試射5枚彈道飛彈等台灣相關問題。岸田可能會主張台灣海峽和平與穩定的重要性。

讀賣新聞報導，不只一名日本政府相關人士透露，配合11月中旬在東南亞舉辦國際會議的機會，日本與中國政府正就舉行雙方領袖會談進行協調。

倘若順利，將是兩國自2019年12月以來，睽違約3年再度舉行。岸田有意在會中直接向中國國家主席習近平表達建構「建設性且穩定的日中關係」重要性。

相關人士表示，自從雙方領袖在今年9月底日中邦交正常化50週年交換賀電以來，「兩國間氣氛也看到改善」。不過，日本政府相關人士說，「中國似乎將關注日方態度到最後一刻」，因此，兩國政府間協調作業可能持續到會談舉行前一刻。

岸田與習近平預定出席11月15日到16日於印尼舉行的20國集團（G20）峰會，並在18日到19日參加在泰國舉行的亞太經濟合作會議（APEC）峰會。（譯者：黃名璽/核稿：劉文瑜）1111108