中國威脅增 岸田文雄：年底前全面檢視日本防衛能力

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（中央社記者陳韻聿倫敦12日專電）日本首相岸田文雄接受英國「金融時報」專訪時說，有鑑於東亞安全環境日益嚴峻，他將全面重新審視日本的防衛能力，相關結論將納入預計12月發布的新版國家安全戰略。

日本已近10年未更新國安戰略。岸田文雄說，政府必須徹底檢視日本的防衛能力是否充分、足以應對任何可能發生在東亞的情境，以保護民眾生命財產安全。

報導指出，日本政府計劃在2023－2024財政年度將防衛預算提高約11%，總額預計將超過6兆日圓（410億美元）。日本也計劃發展對敵方軍事基地的反打擊能力，以及射程超過1000公里的國產巡弋飛彈。此射程範圍涵蓋北韓、中國。

此外，日本持續強化與英國的安全合作，包括共同開發新一代戰鬥機。若計畫推展順利，這將是日本首次正式與美國以外的國家合作大型軍事建設項目。岸田文雄透露，透過推進與英國的合作，他期待同時強化日美安全聯盟的嚇阻能力。

「金融時報」（Financial Times）發自東京的報導提到，岸田文雄本質上可謂「鴿派」外交官，但強鄰環伺，周邊國家包括中國、俄羅斯和北韓對日本構成越來越有敵意的環境，岸田文雄不得不面對急迫的問題：一旦區域衝突爆發，日本是否果真有能力自我防衛並回應。

岸田文雄指出，日本企業數十年來大量投資中國，中國成為日本最大貿易夥伴，平衡日中雙邊經貿連結與適當應處來自北京的軍事威脅，對日本而言是棘手、重大的戰略挑戰。

他提到，日本是中國的鄰居，拿捏與中國的距離對日本來說，是重要但艱難的課題。

岸田文雄婉拒評論若中國侵略台灣，日本將如何回應，僅表示日本對俄羅斯侵略烏克蘭的回應可作為參照。

他說，亞洲與歐洲的安全不可分割；作為七大工業國集團（G7）唯一亞洲成員國，日本與G7及許多其他國家合作，對俄羅斯實施嚴厲制裁並持續支援烏克蘭，「我希望這樣的回應將在東亞傳達正確的訊息，尤其是對中國」。（編輯：黃自強）1111012