中國軍艦近5年進出韓管轄海域逾千次 逼近領海

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（中央社記者廖禹揚首爾13日專電）韓國國會資料顯示，中國軍艦在過去5年來進出韓國管轄海域1000多次，足跡遍及東、南、西海，且航空母艦在韓國管轄海域活動次數增加，距離韓國領海距離也逐漸縮短。

根據韓聯社及KBS電視台等韓媒報導，韓國國會國防委員會國民力量議員林炳憲12日公開國防情報本部等單位提供資料，指出韓方去年掌握到中國軍艦進入韓國管轄海域多達260幾次，今年至8月底為止也有170多次。

加計2018至2020年間數據，中國軍艦近5年內共進入韓國管轄海域超過1160次。觀察今年活動地區，以南海110多次為最大宗，其次為西海50多次及東海10多次，實際上對朝鮮半島的包圍壓力加劇。

值得注意的是，中國航空母艦在2018、2019年各進入韓國管轄海域一次，在據韓國領海260公里以外的海域活動；2020年增至2次，與韓國領海距離縮短至190公里；2021年活動1次，距離縮至100公里；今年上半年則已發現3次中國航空母艦活動，距離韓國領海約130至200公里。

韓國軍方一般利用船艦或飛機追蹤中國軍艦動態，可能透過雙邊熱線預防突發衝突。韓國國防部近期在國會答詢中就相關問題表示，正就中國軍艦進入韓國管轄海域的距離、次數，相應強化應對措施。

林炳憲指出，美中紛爭、中國與日本及台灣的領土紛爭日趨嚴重，韓國也應該部署中型航空母艦及可搭載長距離彈道飛彈的航艦，擴充自身海域防衛能力。（編輯：高照芬）1111013