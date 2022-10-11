中國學者：美國以台制華 日本岸田政府打先鋒

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（中央社台北11日電）挺台的日本前首相安倍晉三今年7月辭世，中國學者分析，繼任的首相岸田文雄政府，仍將是美國聯合盟友以台制華的先鋒與主力，並藉美日同盟或其他多邊架構，配合美國積極介入台海。

「中國評論」月刊9月號，刊載深圳大學社會科學學院特聘研究員及助理教授黃繼朝專文「『後安倍時期』日本涉台政策動向探析」，分析安倍繼任者岸田文雄主政後，日本可能採取的對台方針。

他說，當前因周邊不確定性環境造成的安全威脅益增，日本朝野已浮現加強安全能力的共識，「朝日新聞」5月公布的民調顯示，64%的受訪者認為日本應強化國防。

日本放送協會（NHK）的民調顯示，民眾支持日本取得「對敵基地攻擊能力」的比例，從2020年的40%左右增至今年的55%。

加上美國聯合盟友共推以台制華的激勵，雖然岸田政府有意克制日本官方尤其是右翼，單獨在軍事介入台海的激進主張，但岸田不會放棄以台制華，並藉由涉台謀求安全突破。

即因如此，黃繼朝指出，受到內部安全共識凝聚與外部美國聯盟制華的影響，岸田政府預計仍會繼續扮演美國聯合盟友以台制華的先鋒與主力，藉由美日同盟或其他多邊架構，大力配合美國積極介入台海。

何況對於日本而言，就涉台議題積極向美國看齊靠攏，有助於換取美國對日本周邊及台海地區，安全保證的更多承諾與實質行動，不僅風險更低，且更有利於謀求自身安全感與安全能力的提升。

黃繼朝說，預期未來岸田政府拉攏或配合美歐涉台的具體舉措包括，促進美日同盟或其他多邊機制常態化發表關切台海安全的聯合聲明；以各種形式推動美日台安全對話交流。

還有鼓吹台灣參與重要國際組織及相關活動的聯合行動；推動美日歐與台灣地區的多邊串聯，構建針對中國的半導體圍堵。

不過黃繼朝另指出，冷戰以來，日本政壇親台勢力一直由自民黨內最大派系清和政策研究會即「安倍派」主導，而現任首相岸田文雄領導的岸田派屬於務實的中間或中間偏右。

他說，隨著安倍去世，日本右翼保守勢力內部的重新洗牌，日本政界親台勢力凝聚力免不了趨於渙散，導致廣義範圍的日本親台勢力可能出現一定程度的分化，影響力也可能有所下降。（編輯：曹宇帆/唐佩君）1111011