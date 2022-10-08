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日媒：日本國防預算擬大增至5年共約10兆元

2022/10/8 07:53
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（中央社記者楊明珠東京8日專電）日媒報導，日本政府考慮增加防衛費（國防預算），從2023年度起的5年間防衛費共增為43兆至45兆日圓（約新台幣9.55兆至9.99兆元）。

日本每日新聞報導，日本首相岸田文雄早已表示防衛費將增加相當的金額。相較於2022年度的防衛預算（在尚未追加預算的情況）5兆3687億日圓，將來各年度將逐步大增。

鑑於財政嚴峻，日本政府的選項之一可能是，海上保安廳的預算、研究開發費等防衛省（國防部）以外的省廳（部會）預算也將列為「防衛費」，這可同時兼顧增加防衛費及盡量減少人民的負擔。

報導說，多名日本政府及執政黨自民黨相關人士7日透露上述訊息。

日本2023年度防衛費約6兆至7兆日圓，之後逐年增加1兆日圓左右，目標2027年達到10兆日圓。顯示5年間的防衛費的估算、主要裝備整備數量的「中期防衛力整備計畫」（簡稱中期防）今年年底將修訂，日本政府正研議屆時在「中期防」明載防衛費金額。

自民黨在7月參議院選舉發表的政見中指出，北大西洋公約組織（NATO）成員國將國防預算編列為國內生產毛額（GDP）2%以上，日本防衛費目標是達到上述程度，在5年內為徹底強化國防能力，須達到必要的預算水準。

日本防衛費目前約是GDP的1%，如果5年能達到幾乎倍增，有可能提高到將近GDP的2%。不過，防衛費單純大增，有必要靠增稅或發行國債等以確保巨額的財源。（編輯：馮昭）1111008

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