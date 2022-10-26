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美日韓外交高層會議 關切中共20大北韓飛彈試射

2022/10/26 06:12
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（中央社記者徐薇婷華盛頓25日專電）美國副國務卿雪蔓出訪日本，今天與日本外相林芳正、日韓副外長舉行三邊會議。國務院表示，4位官員討論甫落幕的中共20大，也關切北韓飛彈試射、俄國核武威脅等區域問題。

因應區域安全情勢，雪蔓（Wendy Sherman）24日至26日訪問日本，今天在東京與日本外相林芳正、外務省事務次官森健良，以及南韓外交部副部長趙賢東（Cho Hyun-dong）舉行三方會談。

根據美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）下午發出的會議摘要，4人談論22日剛落幕的中共20大，也關切北韓近期飛彈試射、俄國不負責任的核武發言等議題；他們也討論美日韓如何在印太區域深化廣泛議題上的三邊合作。

中共20大16日至22日舉辦，中國國家主席習近平除一如預期破例連續第3度出任總書記外，中共黨章涉台部分也有修正，寫入了堅決反對和遏制台獨。

不過，普萊斯未就會議針對中共20大有哪些討論細項作出說明。

美國國務院一名資深官員20日曾在一場背景簡報會中表示，美日韓此次外交高層會議，主要是討論各式區域安全問題，而台灣在這上面占很大一部分。但今天公布的會議摘要也未提到4人是否談到台灣議題。（編輯：陳政一）1111026

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