港媒：中國社科院長石泰峰掌統戰部

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（中央社記者張謙香港26日電）據報導，首度躋身中共政治局的中國社會科學院院長石泰峰將擔任中共中央統戰部部長，預料也將參與港澳事務。

星島日報今天報導，新出爐的中共20屆政治局昨天召開首次會議，由總書記習近平主持，期間決定了後續人事，包括66歲的石泰峰可能接替尤權出任統戰部部長。

昨天的會議還決定了四大直轄市及廣東等地方「一把手」的人選，以及中央宣傳部部長、中央組織部部長、中央辦公廳主任，各項人事將會陸續公布。

報導表示，新一屆中央書記處書記，除兼任政治局常委的蔡奇之外，還有石泰峰、山東書記李干杰、中宣部常務副部長李書磊、國安部長陳文清、中紀委副書記劉金國以及公安部長王小洪，其中李書磊預料接替黃坤明出任中宣部長，陳文清將擔任中央政法委書記。

石泰峰是山西人，北京大學法律系研究生畢業，曾執教中央黨校長達25年，官至副校長。

2007至2012年，習近平兼任中央黨校校長期間，石泰峰是其副手。他後來擔任蘇州市委書記、江蘇省省長、寧夏回族自治區黨委書記、內蒙古自治區黨委書記，今年春天返京擔任中國社科院院長。

2018年「深化黨和國家機構改革」後，中央統戰部「吞併」了國務院僑務辦公室，還有國家民族事務委員會和國家宗教局，部長的權力大增。

據指出，石泰峰履歷豐富，具有寧夏、內蒙古等民族地區工作經驗，他出掌統戰部，按照慣例也將兼任中央港澳工作領導小組副組長。（編輯：周慧盈）1111026