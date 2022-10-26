中國振興經濟當務之急 習近平意志凌駕政策成隱憂[影]

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（中央社記者吳柏緯台北26日電）20大落幕，中共總書記習近平展開第3任期，將中國從經濟不振的泥淖中拉出來是當務之急，然而若中國新一屆領導班子致力於實踐習近平個人意志，中國經濟復甦之路可能更加險阻。

中國輝煌的經濟發展成就，在近3年間數次跌跤，不論是遭遇美中貿易戰以及後續的科技圍堵，對產業造成的衝擊；大規模監管對民營企業造成影響，同時衝擊投資人信心；以及疫情蔓延與後續的嚴格封控措施重創製造業生產與民生消費。

「穩」成了關鍵字，經濟發展趨緩成了不得不面對的現實，習近平的第3任期在這樣的局勢之下展開。

台灣經濟研究院兩岸發展研究中心主任陳華昇在20大落幕之後接受中央社專訪，分析政治報告中透露出的未來經濟政策，中國監管政策調整方向，以及新一屆領導班子將面對什麼樣的經濟問題、中國經濟發展方向何去何從。

●20大政治報告指出未來經濟走向

對於20大所提出的政治報告，陳華昇認為涉及到經濟的部份並沒有很多，但仍可從中的重點訴求看出中國未來的經濟發展方向。「習近平不斷強調中華民族偉大復興，背後透露的是在經濟領域持續壯大，同時追求更高的國際地位，全面提升中國大陸的國力，準備跟美國做全方位的對抗。」

他說，其中一個層面是科技，美國持續針對中國採取科技圍堵與制裁，因此未來中國一定會持續強化「科技自主」，包含自主研發一些先進與關鍵的產業、技術。另外，資通訊與半導體的發展也將是重中之重，特別是著重在中國打造自主可控的產業供應鏈，藉此避免西方社會的壓力。

陳華昇表示，藉由振興科技發展經濟的構思一直是中國近年來的施政方針，在面臨美國與其盟邦的圍堵之下，令中國更加重視產業鏈完整性，並投注更多資金多領域發展，藉此與美國對抗。

這樣的投注也並非毫無風險，過去中國大力支持的中國國家積體電路產業投資基金（國家大基金）就發生了沒有有效運用的情形，「如何把這些經費用在有效益的地方，真正發展中國大陸自主科技的研發跟完整的產業供應鏈才是重點。」

然而他也提到，如果中國的政治權力結構，從集體領導轉向個人專制的情況的話，可能會發生資源誤用或決策錯誤的情況，對於整個中國的經濟發展是一大挑戰。

影片來源：中央社

●今年經濟成長率達4%以上就算成功

今年2月，中國國務院總理李克強發布今年的政府工作報告時，提及今年經濟成長目標定於5.5%左右。隨著疫情發展、中國自身經濟政策、國際情勢變化等原因堆疊之下，此刻回頭看，符合期待的5.5%這個數字實在太過樂觀，現在3%到4%幾乎成了從投資機構到經濟學者間普遍的共識。

20大召開之際，官方延後發布包含第3季經濟成長率在內多項宏觀經濟數據，再次引發外界質疑「中國經濟比表面上更慘淡」。在20大甫落幕後，中國官方宣布第3季經濟成長率3.9%，今年前3季經濟成長率3%。

陳華昇表示，本來普遍認為第3季的經濟成長率可能是更差，因此才延後發布，但是看起來沒有那麼差。然而他不諱言，在這樣的內外壓力之下，今年中國的經濟成長率若能突破4%就可說是很不錯，達到5.5%很困難，若達成這個目標反而令人質疑數字的真實性。

距離今年結束還有2個多月，中國可能會加大採取降準、降息，以及刺激消費等等政策，恢復整個城市的服務業活力，以提振經濟，將今年全年的經濟數據向上提。

另一方面，放寬對於民營企業與科技產業的監管或可期待。雖然監管還是會持續進行，但可能逐步轉變成選擇性而非全面性。整頓並使政策制度化，以穩定投資、經商環境，提振市場信心與投資意願。

陳華昇提到，有種說法認為大規模監管的背後帶有打擊政敵，防止串聯的政治目的。這樣的理由隨著習近平與他的「同僚」在20大坐穩江山、掌控整個中國的政局與權力後，已經消失了。

然而不論是防止資本無序生長，或是帶有政治目的，陳華昇再次強調，多領域的強力監管是造成中國近兩年經濟下滑的原因之一，20大之後整體政治情勢比較穩定，應該要重新回到振興經濟這個主軸。

影片來源：中央社

●從李克強到李強 關鍵的半年

中國的經濟能否重振，並藉此提升外界對於中國市場的信心，接下來半年是關鍵時刻。

陳華昇表示，現任總理李克強將會在明年兩會後卸任總理一職，一般認為他屬於改革派、開明派，他所領導的國務院比較重視經濟，較能掌握中國經濟發展的未來方向。如果說在20大之後，過去的政治干擾已經沒有了，在未來半年之內，一直到明年兩會前，都沒有辦法改變經濟往下走的頹勢，「要冀望新的財經班底正視經濟並且有突破性的改變，機會不大。」

在新一屆7名政治局常委中，排名第2的李強可望在明年兩會後直升總理大位。雖然地方歷練尚屬豐富、完整，但缺乏國務院副總理的歷練，引發外界疑慮，是否有能力主持國務院。

陳華昇觀察，雖然新任國務院總理要在明年兩會後才走馬上任，但是依現在的情形來看，李強上任之後可能使用的招數不多，大致上不出降息、降準，透過消費品補貼刺激經濟、擴大內需，拉動經濟成長。將中國從過去以出口為導向變成以內需為主的市場，是未來可能採取的策略。

目前比較令人擔心的是，不論明年換誰當總理，若實際上仍是以習近平的個人意志為主導，而習近平模式跟過去毛澤東模式類似，雖然在政治上能有一些積極作為，但對於經濟事務較不懂。以個人的意志主導國家的經濟發展，甚至有可能做出一些不是那麼符合西方世界經濟運作原理的措施。

陳華昇說，習近平在過去幾年間的施政確實有展現出這樣的傾向，在進入第3任期後，短期內不能扭轉這樣的形象，會引起全球的疑慮。如果在李克強的留守期間，都不能夠讓中國的經濟很快回到正軌，令外界相信說中國還是堅持改革開放、振興民營企業的路線，那麼也無法期待李強能改變習近平的意志，「屆時中國經濟會比過去任何時候更加的注意、小心。」

●從2022退回1979？

陳華昇說，從1979年中國改革開放以來，以市場經濟帶動整個國家經濟發展的路線是受歡迎，然而在2022年此刻，在習近平推動以政府主導、以國家安全為主的路線之下，振興經濟與發展可能落到次要的位置，再加上因為美中對抗、台灣議題等，習近平有理由以「民族主義跟與西方對抗」、「要收復台灣」等手段做內部的管制管束，如此一來，對於整體經濟發展造成很大的限制。

他強調，現今中國大陸內部政治的未來已經很大程度跟國際局勢相互連動，在這樣的壓力之下，對於中國新的領導班子來講，經濟發展未必是最重要的。「如果有這種想法，就是危機和挑戰，那也是全世界最不樂見的情況。」（編輯：唐佩君）1111026