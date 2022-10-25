路透：李強接總理投資者失望 中國救經濟只能加強刺激

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中共新一屆領導班子清一色是總書記習近平（前左）人馬，上海市委書記李強（前中）晉升中共政治局常委預料接任國務院總理，主理全國經濟。（共同社）

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（中央社台北25日電）上海市委書記李強晉升中共政治局常委預料接任國務院總理，主理全國經濟。路透社報導，中國救經濟只可採取大規模刺激措施，而且需推動經濟成長，以防因大規模失業而破壞社會穩定。

路透社報導指出，中共總書記習近平率領新一屆最高領導層23日正式亮相，24日香港及中國股市大跌，人民幣走弱，新班子加強了外界對於習近平以經濟作為代價，來加倍實現其意識形態政策的恐懼。

報導指出，李強預料將接任國務院總理，主理這個世界第二大經濟體，但中國經濟正受疫情打擊及正加深的房地產危機拖累，而在中共加強控制經濟下，令人對任何有意義的改革的希望都幻滅。

曾接受美國培訓的中國經濟沙皇劉鶴，被視為早期中國經濟改革背後的「大腦」，但預料他會被習近平另一位助手、現任國家發改委主任何立峰取代。支持改革的中國人民銀行行長易綱也可能因明年達到退休年齡而離任。

報導指出，李強躍升為政治局常委令許多政策內部人士感到驚訝，因為上海疫情處理不當，導致約2500萬人被封控2個月，而且李強在國家經濟方面缺乏經驗。

報導形容習近平的常委選擇令投資者失望，他們一直希望習近平能留任一些改革派官員，包括前廣東省委書記汪洋。

路透社引述政策內部人士及分析師指出，中國下任國務院總理在處理經濟上選項不多，只可加強剌激措施來提振經濟。

報導引述一位不願透露姓名的內部政策人士表示，疫情防控措施短期內不會大幅放鬆，房地產業短期內不會回暖，改革派已被徹底消滅，打擊了投資者的信心。

該消息人士說，中國的大規模刺激措施重點會是投資和大型項目。

報導又指出，在習近平越來越重視國家安全下，李強有責任推動經濟成長，以防止因大規模失業而破壞社會穩定。

報導引述內部政策人士和分析人士表示，中國的經濟奇蹟始於前中共領導人鄧小平在1978年提出的歷史性改革開放，允許更多私營企業的設立和中國經濟對外資開放。

但習近平以市場改革為代價來推動國家主導的經濟模式，可能會危及他在本世紀中將中國變成全球大國的長期目標。

花旗集團的分析師在習近平公布新領導層後表示，在地緣政治風險不斷上升的情況下，國家安全也升至有史以來最高水平，如何在發展與安全之間取得平衡，可能是未來幾年領導層面對的最重要問題之一。

24日中國官方公布第3季GDP成長較預期好後，投資者將從政治局會議和年度中央經濟工作會議中尋找重要經濟政策議程的線索，預計這兩項會議都在12月舉行。

報導引述新加坡的加拿大皇家銀行資本市場公司（RBC Capital Markets）亞洲外匯策略主管Alvin Tan表示，對於如何推動國家和經濟向前發展，習近平可能會更加維護自己的觀點。

華夏新供給經濟學研究院院長賈康表示，中國正面臨預期和信心減弱的問題，當務之急是重振經濟，如果不能振興經濟，那都是一句空話。

中國原來預期今年經濟成長率達5.5%，但路透社最新調查預測，今年中國經濟增長率為3.2%，明年可能回升至5%。（編輯：陳沛冰/唐佩君）1111025