中國第3季GDP年增3.9% 全國城鎮失業率上升

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中國國家統計局24日發布延期了一週的第3季經濟成長數據，第3季GDP年增3.9%。圖為6月中國民眾在北京朝陽區呼家樓街道的篩檢站採檢。（中新社）

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（中央社台北24日電）中國國家統計局今天發布延期了一週的第3季經濟成長數據，第3季國內生產總值（GDP）年增3.9%，較第2季的0.4%大幅反彈，9月全國城鎮調查失業率為5.5%，較8月上升0.2個百分點。

中國第3季GDP等主要經濟數據原定於18日，即中共20大召開期間發布，但17日當局突然宣布延期發布，沒有說明原因，引來外猜測是否數據不理想。

新京報今天報導，中國國家統計局今天公布，第3季GDP年增3.9%，也較8月增加3.9%，第2季年增僅0.4%，第1季則年增4.8%。今年前3季GDP年增3%，較上半年加快0.5個百分點。中國當局原來預測今年全年GDP成長5.5%。

第3季社會消費品零售總額年增3.5%，表現較第2季年降4.6%好。9月份社會消費品零售總額年增2.5%，也較8月增加0.43%。

第3季全國工業生產者出廠價格年增2.5%，9月份工業生產者出廠價格年增0.9%，但較8月下降0.1%。今年前3季全國工業生產者出廠價格年增5.9%。9月份規模以上工業增加值成長6.3%，比8月加快2.1個百分點。

投資方面，第3季固定資產投資年增5.7%，較第2季加快1.5個百分點；今年前3季全國固定資產投資（不含農戶）年增5.9%；分領域看，基礎設施投資年增8.6%，製造業投資年增10.1%，但房地產表現仍欠佳，房地產開發投資下降8%，全國商品房銷售面積年降22.2%，商品房銷售額只有約9兆9380億元，年降26.3%。

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就業方面，9月全國城鎮調查失業率為5.5%，較8月上升0.2個百分點。16-24歲人口調查失業率分別為17.9%，較8月的18.7%稍微下降。今年7月，16至24歲的失業率上升至19.9%，是今年迄今最高。而9月，25-59歲人口調查失業率為4.7%，較8月的4.3%稍微上升。

中國國家統計局表示，今年以來面對複雜嚴峻的國內外形勢和多重超預期因素衝擊，在加快落實穩經濟一攬子政策及疫情防控下，國民經濟頂住壓力持續恢復，第3季經濟恢復明顯較第2季好，生產需求持續改善，主要指標回穩，保持在合理區間。（編輯：陳沛冰/吳柏緯）1111024