習家軍20大完勝 陸股不捧場上證失守3000點

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（中央社台北24日電）中共總書記習近平在20大展開第3任期，且7常委由習家軍完勝，但中國大陸股市對新領導班子似乎並不捧場，A股午後跌幅擴大至逾2%，上證指數收盤失守3000點大關。

中共20屆一中全會23日選出新一屆7名政治局常委，排名第1的習近平一如預期三度擔任總書記。其餘6人依序為李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希，均為「習家軍」。

今天是習近平完全執政後首個交易日，中國國家統計局上午公布第3季經濟年增3.9%，較第2季的0.4%大幅反彈，但陸股對新領導班子及經濟數據並不捧場，未呈現20大勝利紅盤，反而下跌收場。

綜合澎湃新聞、香港經濟日報報導，今日A股市場集體小幅低開後，早盤呈現走高回檔，上證指數高見3064點賣壓湧現，大市倒跌，最多跌2.43%，低見2965點；深証成指先升後跌，低開0.09%，報10908點，最多跌2.6%。

下午收盤，上證指數報2977點，跌破3000點關卡，跌幅2.02%；深成指報10694點，跌幅2.05%；創業板指數報2336點，跌幅2.43%。

類股方面，釀酒股領跌逾6%；酒店旅遊股跌逾4%；生物製藥、金融股跌逾3%；房地產、水泥、煤炭股跌逾2%；電力、化工股跌逾1%。（編輯：唐佩君/楊昇儒）1111024