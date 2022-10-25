分析：習重用情治官員 凸顯北京日益深感不安

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（中央社台北25日電）中共領導人習近平藉召開20大改組高層人事，主責情治與安全的兩個官員獲重用，分析人士指出，這道人事任命凸顯，當前中國與美國及其盟友的關係緊張，北京針對安全的擔憂益增。

香港「南華早報」（SCMP）24日報導，中共20大22日閉幕，隔天北京當局公布黨的新屆核心領導層，也就是24席政治局委員名單，其中包括現年62歲的國家安全部部長陳文清。

過去數十年，中共的情治頭子從未入局，陳文清則是獲拔擢至這個決策機制的第一人，於此同時，當局公布的新屆7位中央書記處書記，其中也包括陳文清，預料他可望接政法委書記。

政法委是中共最高主責安全的機制，而中央書記處則是專責日常黨務。

公安部長王小洪也是新屆中央書記處書記之一，過去20年間，這個處理黨務的機構，從來沒有逾一席的書記來自安全領域，有時甚至掛零，至於第一書記蔡奇也晉升新屆政治局常委。

回顧中共召開20大期間，習近平在會中發表的報告，一再強調國家安全的重要性，凸顯他日益重視國安議題，而領導階層的人事改組和布局，與習近平所看重的同步。

新加坡國立大學李光耀公共政策學院副教授吳木鑾說，兩個負責情治與安全的官員獲拔擢，顯示習近平的主政重視維穩與防顛覆。

香港大學政治與公共行政學系榮譽退休教授卜約翰（John P. Burns）表示，陳文清與王小洪獲拔擢，看來中共在國際和國內兩方面均感到不安。

他說，環顧地緣政治情勢，中國與歐美的角力加劇，反映強化安全的必要性，國內方面，中共體認，自身的不安全感與新疆、西藏等其他省市的問題有關，所以不難想見習意欲加強中共維穩的能力。

澳門大學政府與行政學系副教授潘成鑫指出，習重用陳與王反映中國的最新評估，也就是與西方打交道，面臨更具安全挑戰的環境。

他說，情治與安全官員的晉升，正是因應美國與西方政策的顯著轉變，也就是擺明以安全導向的策略對付中國，好比印太戰略與美日澳印四方安全對話（Quad）。

因福建經歷是習近平從政生涯的重要階段，他第3任期領導層人事改組，晉用不少被稱之為福建幫的要員，像是陳文清2006年即曾擔任福建省的省紀委書記。

2012年習近平接總書記後一個月，陳文清當選第18屆中紀委委員、常委、副書記，也就是中國掃蕩貪腐最高機構的二把手，並協助習展開大刀闊斧的反貪行動，2016年轉任國家安全部部長。

現年65歲的王小洪也是習的親信，往昔習近平在福建省主政期間，王歷任當地公安部門的要職，先前另有消息來源透露，當時王小洪曾負責習的維安。（編輯：曹宇帆/吳柏緯）1111025