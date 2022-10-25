學者：中共新黨章寫入反台獨防風險 恐導致誤判

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（中央社台北25日電）中共20大落幕，新修正通過的黨章寫入反台獨並強調防範風險，學者分析，此舉削弱北京的溫和鴿派聲音，無法對台灣採取更多的和解措施，增加誤判和局勢升溫的風險。

英國廣播公司（BBC）報導，中共20大通過「中國共產黨章程（修正案）」的決議，於涉台部分加入「全面準確堅定不移貫徹『一個國家，兩種制度』的方針，堅決反對和遏制『台獨』」。

澳洲國立大學政治學者宋文笛說，新黨章內容並無表明統一台灣的具體行動或時間表，但反映了中共更關注台灣問題國際化及外力介入的風險，並研判兩岸關係將進一步緊張。

他表示：「之前的黨章在修辭上把台灣視為要團結的『同胞』，新黨章則強調台灣人民的潛在願望是要防範的『風險』。」

宋文笛說：「這可能只是語義之別，但作為指導性文件，它會削弱北京的溫和鴿派聲音，使其無法對台灣採取更多的和解措施，增加誤判和局勢升溫的風險。」

回顧5年前中共19大通過的黨章修正案，當時涉台篇幅的措辭包括「不斷加強全國人民包括香港特別行政區同胞、澳門特別行政區同胞、台灣同胞和海外僑胞的團結…，完成祖國統一大業」。

台灣國立政治大學亞太研究國際博士課程助理教授南樂（Lev Nachman）表示，中共黨章新增的「反台獨」論述並不新鮮，僅反映有關立場越趨「正式化」，實際上沒有改變任何政策，也不構成對台灣更大的威脅。

他說，相較之下，習近平展開第3任總書記任期，往後將持續威權統治，並且顯然有意對台武力升級，這比任何寫出來的文字更危險。

美國聖湯瑪斯大學（University of St. Thomas）國際研究講座教授葉耀元也說，中共新黨章涉台內容的象徵意義大於實際，是給中國內部的一個交代，擺出不惜一戰的姿態，而「台獨」已成為中共隨時高喊的口號。

葉耀元分析，台灣短期內沒有危險，但中共此舉將進一步激發台灣內部備戰，「越恫嚇台灣，台灣人就越堅強，結果適得其反，民進黨得票越多，雙方到了難以回頭的位置——文攻已經沒有用，就只能用武嚇」。

他指出，兩岸正處於「邊緣政治」（brinkmanship），「兩邊不斷加碼叫囂，彼此恐嚇，一直推到戰爭的極限，台灣與美國更近，中共繼續軍機狂飛，但目前都還在同一個框架下，如果習近平推下個步驟就更危險」。

葉耀元提到有3個因素使習近平下令武力犯台，首先是中國經濟衰退，藉由對外轉移內部矛盾，其次是中共黨內出現反彈聲浪，必須藉由戰爭和戒嚴消滅異己，以及習近平無法掌握客觀訊息，導致誤判。

他說：「現在中常委、政治局都是他的親信，他活在一個泡泡裏，有沒有人會跟他講真話？」（編輯：曹宇帆/唐佩君）1111025