中共政治局會議 強調加強集中統一領導

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（中央社台北25日電）中共總書記習近平今天主持政治局會議，會議強調，「堅持和加強黨中央集中統一領導」是全黨共同的政治責任，並表示政治局成員要帶頭嚴格執行約束黨員作風的「中央八項規定」。

新華社報導，20屆中共中央政治局今天召開會議，研究部署學習宣傳貫徹「黨的20大精神」，審議「中共中央政治局關於加強和維護黨中央集中統一領導的若干規定」、「中共中央政治局貫徹落實中央八項規定實施細則」。

在宣傳貫徹中共20大精神方面，會議指出，這是當前和今後一個時期全黨全國的首要政治任務。其中特別要求要深刻領悟「兩個確立」的決定性意義，加深對習近平新時代中國特色社會主義思想、馬克思主義中國化時代化、中國式現代化等重大問題的認識。

「兩個確立」是指確立習近平黨中央的核心、全黨的核心地位，確立習近平新時代中國特色社會主義思想的指導地位。

會議指出，要深刻領會黨中央關於國內外形勢的分析研判，深刻把握國家發展面臨的機遇和挑戰，「增強憂患意識、強化底線思維，做好應對各種複雜局面的思想準備和工作準備」。

在堅持和加強黨中央集中統一領導方面，會議表示，這是全黨共同的政治責任，首先是中央領導層的政治責任。

會議要求，中央政治局要帶頭嚴格遵守黨章和黨內政治生活準則；不斷提高政治判斷力、政治領悟力、政治執行力，自覺在思想上政治上行動上和「以習近平同志為核心的黨中央」保持高度一致。

在「八項規定」方面，會議強調，重點糾治形式主義、官僚主義，堅決破除特權思想和特權行為；全面推進「黨的自我凈化」等。中央政治局的同志要帶頭嚴格執行中央八項規定，嚴於律己、嚴管所轄、嚴負其責。

據報導，會議還研究了其他事項。（編輯：張淑伶）1111025