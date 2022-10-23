20大習家軍大勝 突破規則因應百年未有之變局

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中共20屆一中全會23日選出新一屆7名政治局常委，排名第1的習近平（中）如預期三連任總書記。其餘6人依序為李強（左上）、趙樂際（右上）、王滬寧（左中）、蔡奇（右中）、丁薛祥（左下）、李希（右下）。（路透社）

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（中央社記者呂佳蓉台北23日電）中共20大開局，新一屆治理名單出爐，中共總書記習近平人馬大獲全勝。人事安排反映出習近平貫徹意志，突破潛規則反映因應「百年未有之大變局」，現看不出接班人也反映習可能5年後再延任。

除此之外，「七上八下」（67歲續任、68歲離任）、女性入局保障名額、政治局委員人數等都出現改變或打破。

政大東亞所特聘教授王信賢接受中央社訪問時指出，常委名單與委員名單反映出「習家軍」完全大勝，胡春華還未能「入局」，政治忠誠大於潛規則與治理能力。

這一份名單中，突破「七上八下」的有現任中國外交部長兼國務委員的王毅（69歲），以及代表軍方的中央軍委副主席張又俠（72歲）。

此外，在政治局委員的名單中，另一名軍方體系的何衛東「入局」。他在軍改前在南京軍區，軍改後在東部戰區。

王信賢指出，突破潛規則與其要因應百年未有之大變局相呼應。針對美中戰略之大變局，需要在外事與軍事方面，讓有能力、有經驗的人「敢於鬥爭、敢於勝利」。

他預估，習近平未來這5年會去定性美中之間戰略的主軸。這一安排目前看與對美、對台相關，台灣要小心因應。

在整體人事名單來看，王信賢指出，習近平想拉拔自己的梯隊，今年「入局」的最年輕人馬有4名，均為1964年出生，分別為李干杰、陳吉寧、張國清、李書磊，這是習一路提拔上來的人馬。

另外，常委部分中，最年輕的為丁薛祥，以排序來看，可能接任國務院常務副總理。王信賢指出，放丁薛祥在這個位子可以讓他去歷練，也是個保險安排。

王信賢預測，未來，習近平的人事安排會設定一些標準，這才符合他自己的利益。現在「幹部能上能下」的規定模糊，但以習近平現在有政治實力，模糊可由他詮釋，但預估往後會訂立剛性的規則，因應未來接班。

淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山指出，這次的人事安排反映習的人事安排考量忠誠度與辦事能力。就如以前毛澤東跟華國鋒講的「你辦事，我放心」。人事清一色都是「習家軍」。

趙春山指出，所有歷屆中共領導人都面臨改革、發展、穩定三者間要如何平衡的問題。習要試圖做平衡，政策走向想「穩中求進」，但現在的改革要配合習的改革。

趙春山表示，常委最年輕是60歲，其他約為落在63、64歲，認為習要的是「求穩定」。7人當中，有些是他身邊人馬如丁薛祥、王滬寧，有些是地方領導如李希、蔡奇、李強，這些人馬習非常熟悉，在延續第三任內是要充分做到「安內」。

此外，再從外交與軍事的人事安排來看，趙春山認為，這一任內中共不會在對外、對台上「突發奇想」。

趙春山指出，接班人現在完全看不出來，判斷也不會在政治局常委會找，若習再做5年，這些人都要70，只有丁薛祥65。如果再做10年，現任常委都要70幾。

他說，現在大概假定習近平至少會做10年，甚至可能終生，下個接班人可能要從地方上的幹部找，年齡在50歲左右。（編輯：張淑伶）1111023