胡錦濤中共20大被帶離場 分析：展露中國權力政治

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（中央社北京22日綜合外電報導）通常照劇本演的中共大型會議今天於攝影機定位後上演前總書記「被離場」的一幕，引發揣測。BBC分析認為，象徵性地移除前一代領導人的橋段，或許也是展露中國權力政治之舉。

中共20大今天閉幕會議期間，前總書記胡錦濤疑似「被離場」的畫面成為全球關注焦點，引發諸多揣測。

儘管疑點重重，截至目前，中國政府沒有就此作出任何說明。胡錦濤看起來似乎不願意離開人民大會堂，果真如此的話，真相是什麼？

英國廣播公司（BBC）駐中國記者麥笛文（Stephen McDonell）在題為「中國前領導人黯然離場留下謎團」報導中寫道：「他（指胡錦濤）對取而代之的（現任總書記）習近平說了什麼，讓現任領導人點頭回應？他伸手拍（政治局常委）李克強肩頭，在被帶離現場前，又對自己門徒說了什麼？」

報導認為，胡錦濤離場兩個最可能理由，要麼中國想要透過象徵性地移除代表前一個時代的領導人，將中國的權力政治展露無疑，要麼胡錦濤有嚴重健康問題。

報導說：「如果他因為健康不佳而被帶離場，為何一切發生得那麼突然？又為何會在攝影機前發生？會不會有什麼緊急情況？」

一段比較長的畫面中可以看到習近平轉向胡錦濤，而且胡錦濤左邊的政治局常委栗戰書和王滬寧彷彿面有憂色。栗戰書甚至一度欲起身協助，卻被王滬寧拉回座位，好像是對他說「別插手」。

胡錦濤還一度試圖去拿放在習近平桌上的文件，這個時候，他看起來一臉疑惑，然後習近平伸手拒絕，留住自己那份文件。

中共的大型會議通常照劇本演，這不禁令人懷疑今天發生在胡錦濤身上這一幕也許並非意外事件。

胡錦濤出席了稍早的閉門會議，會後攝影記者才獲准進場拍攝閉幕式，而且就是在攝影機就定位之後，工作人員才走到胡錦濤身邊，要帶他離場。

也就是說，中共不可告人的祕密通常不會在公開場合上演。如果這是安排好的橋段，將代表著背離常態。

胡錦濤代表跟習近平非常不同的中國模式。他的風格更集體領導，因此必須在政治局常委會中不同派系保持平衡。他當家的年頭被視為中國對外部世界開放的時代，而且更加包容新思維。

習近平則把國家帶往截然不同方向，他自己才是「核心」，而且不容挑戰。

當前政府一直在鼓勵民族主義情緒爆發，對其他人如何看待他們的所作所為毫不介意，這反而對其他領袖傳達出一個訊息，那就是「中國的時代已經來臨，你若招惹這個國家，後果自負」。（譯者：何宏儒/核稿：徐崇哲）1111022