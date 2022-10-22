中共20大閉幕 習近平：有能力信心創造更大奇蹟

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（中央社台北22日電）中共20大今天閉幕，中共總書記習近平稱，大會圓滿成功，選舉產生的新一屆中央委員會，一定能擔負起歷史重任。「我們完全有信心有能力在新時代新征程創造令世人刮目相看的新的更大奇蹟。」

新華社報導，中國共產黨第20次全國代表大會在選舉產生新一屆中央委員會和中央紀律檢查委員會，通過關於19屆中央委員會報告的決議、關於19屆中央紀律檢查委員會工作報告的決議、關於「中國共產黨章程（修正案）」的決議後，22日上午在人民大會堂「勝利閉幕」。

習近平在大會完成各項議程後發表講話稱，在全體代表共同努力下，「大會取得了圓滿成功」，達到了統一思想、堅定信心、明確方向、鼓舞鬥志的目的。「這是一次高舉旗幟、凝聚力量、團結奮進的大會。」

習近平並稱，大會選舉產生的新一屆中央委員會，集中了各地區各部門、各條戰線、各個行業黨的執政骨幹和優秀代表，素質優良、分佈均衡、結構合理，符合黨中央要求和幹部群眾期待，符合領導班子和幹部隊伍實際，「一定能夠擔負起團結帶領全黨全國各族人民全面建設社會主義現代化國家、全面推進中華民族偉大復興的歷史重任」。

他還稱，20大作出的各項決策部署、取得的各項成果，必將對全面建設社會主義現代化國家、全面推進中華民族偉大復興，對奪取中國特色社會主義新勝利發揮十分重要的指導和保證作用。

習近平強調，作為黨的全國代表大會代表，使命光榮，責任重大，一定要牢記黨的初心使命，堅定理想信念，弘揚偉大建黨精神，認真學習領會黨的理論和路線方針政策，貫徹落實黨中央關於全面建設社會主義現代化國家、全面推進中華民族偉大復興的戰略部署，更加自覺地學習黨章、遵守黨章、貫徹黨章、維護黨章，在思想上政治上行動上同黨中央保持高度一致。

他還強調，一定要牢記「國之大者」，提高政治判斷力、政治領悟力、政治執行力，帶頭維護黨中央權威和集中統一領導，帶頭遵守政治紀律和政治規矩，帶頭提高黨性修養、提升素質能力。

習近平表示，中國共產黨走過了百年奮鬥歷程，又踏上了新的趕考之路。100年來，黨團結帶領全國各族人民取得了新民主主義革命、社會主義革命和建設、改革開放和社會主義現代化建設的偉大勝利，開創了中國特色社會主義新時代。

「百年成就無比輝煌，百年大黨風華正茂。」習近平最後稱，「我們完全有信心有能力在新時代新征程創造令世人刮目相看的新的更大奇蹟」。全黨要緊密團結在黨中央周圍，高舉中國特色社會主義偉大旗幟，堅定歷史自信，增強歷史主動，敢於鬥爭、敢於勝利，埋頭苦幹、銳意進取，團結帶領全國各族人民為實現黨的20大確定的目標任務而奮鬥。（編輯：楊昇儒）1111022