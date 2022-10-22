中共20大閉幕會議 胡錦濤疑非自願被帶離場

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（中央社台北22日電）中共20大上午舉行閉幕會議期間，坐在習近平左側的中共前總書記胡錦濤，疑似非自願被工作人員攙扶提前出場。他在過程中面露不悅，多次抗拒，離開前還向習唸了兩句，並拍了李克強的肩頭。

根據法新社拍攝的現場畫面顯示，一名工作人員首先拿走了胡錦濤的眼鏡，接著嘗試攙扶他離席時，胡錦濤右手明顯縮回去，不願離席；工作人員其後試圖從背後架起，也被胡拒絕。

當時，胡錦濤桌上的開會文件已被移到坐他左側的全國人大委員長栗戰書桌前，工作人員持續企圖攙扶胡錦濤離席，胡錦濤面露不悅說了幾句話，還試圖去拿放在習近平桌上的文件，被習近平伸手拒絕。

栗戰書隨後將文件交給工作人員，工作人員不停勸說下，終於把胡錦濤攙扶起身離席，但胡站立後又與工作人員爭執僵持；在旁的栗戰書一度欲起身協助，但身旁的常委王滬寧從背後點了栗戰書一下，示意他不要介入。

胡錦濤其後在工作人員攙扶下離開，他經過習近平時，轉身向習近平唸了兩句，習近平僅點兩次頭；隨後胡錦濤又伸手拍了李克強的肩頭一下，這才離開會場。整個過程不到1分鐘。

李克強今天未出現在新一屆中央委員名單，已確定被習近平提前退休。

據自由亞洲電台報導，在外媒拍攝到的過程中，胡錦濤並未顯示出身體不適的情況，他被攙扶離開會場時，步伐也很穩。

這段影片曝光後，似乎更坐實了胡錦濤對習近平連任不滿的聯想。但事發前，胡錦濤究竟與身旁的習近平發生了什麼事，仍不得而知。

中國旅外科普作家方舟子推文認為，胡錦濤很明顯是被強行帶離現場，什麼原因將成為千古之謎。

2012年11月，胡錦濤遵從鄧小平訂下的領導人最多連任兩屆的原則，在中共18大選出新一屆中央委員會後，卸任中央總書記和中央軍委主席的職務，由習近平接任。（編輯：楊昇儒/呂佳蓉）1111022