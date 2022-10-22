分析：習近平意識形態治國 恐難避免與西方對立衝突

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澳洲前總理陸克文近期撰文表示，中共領導人習近平（圖）以意識形態治國，可說是美國所面臨最具政治和意識形態的挑戰者。圖為習近平16日在人民大會堂做20大政治報告。（中新社）

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（中央社台北22日電）澳洲前總理陸克文近期撰文表示，中共領導人習近平以意識形態治國，可說是美國所面臨最具政治和意識形態的挑戰者，面對當前不斷展開的意識形態戰爭，西方領導人必須捍衛自由民主。

「外交事務」（Foreign Affairs）刊載陸克文（Kevin Rudd）發表的文章「習近平眼裡的世界」（The World According to Xi Jinping），中譯文刊登於旅美中國民主派人士創辦的「議報」。

陸克文指出，習近平主政頒布更多以意識形態驅動的政策，於是政治推向列寧主義的左翼，經濟推向馬克思主義的左翼，外交政策推向民族主義的右翼。簡言之，習的崛起意味著意識形態的回歸。

他說，習近平領導的中共藉由辯證分析，評估不斷變化的國際環境，並鬥爭西方意在平衡中國，但是被習視為具有戰略敵意的機制，像是美日印澳「四方安全對話」（Quad）。

陸克文指出，因習以馬克思列寧主義的觀點，深信歷史決定論的深層力量站在中共一邊，以及中國必定贏得最終勝利，而西方處於結構性的衰落。

他說，習近平這種馬列主義觀點將影響亞洲發生衝突的可能性，畢竟在1950年代，毛澤東認為美國會攻擊中國，美國企圖以資本主義和帝國主義勢力的名義消滅中國革命，這是辯證的必然。

陸克文表示，儘管在那10年間爆發韓戰和台海的兩次危機，但來自美國的攻擊並沒有發生，若毛澤東沒有這種意識形態觀點，中國與美國關係也許早10年前就解凍，特別是1959年後開始的中蘇分裂。

他說，以同樣的方式，習近平現在也看到了來自各個方面的威脅，並著手在中國公共政策和私人生活的幾乎每個方面，展開安全化防範。

陸克文指出，一旦這種威脅感知成為官方的分析結論，並置入中共的官僚機構，中國的體制可能就會展開行動，看似武裝衝突難避免。

他說，雖然西方在20世紀贏得了一場意識形態的較量，但中國不是蘇聯，尤其中國是當前世界第2大經濟體，並且習對馬克思列寧主義正統觀念的執著，幫助他鞏固個人權力。

陸克文表示，所以無論今後發展如何，習近平都不會放棄他的意識形態，因這是習的信仰，如此對於美國和盟友又是一次考驗。

他說，面對當前不斷展開的意識形態戰爭，要想從中獲勝，西方就必須從根本重現自由民主政治制度的原則，歐美國家領導人必須在自己的言行中捍衛這些理想，他們也必須成為真正的信徒。

陸克文指出，習近平今年69歲，似乎不太可能退休。作為中國政治的終身學生和實踐者，他非常清楚，如果他下台，他和他的家人很容易遭受繼任者報復，因此習可能會在他的餘生中繼續統治這個國家。

即因如此，他說，華盛頓及盟友應認真評估中國現有戰略，中國是美國一個世紀以來，最具政治和意識形態的挑戰者，美國不應假設，北京會以華府認為理性或符合中國利益的方式行事。

陸克文表示，但同樣的意識形態也造成中共難解決的困境，如經濟成長放緩，也就是說，習近平沒甚麼安全感，因經濟是他的致命弱點。

他另回顧上世紀70年代末說，當時已故中共領導人鄧小平早就拋棄毛澤東的馬克思列寧主義正統觀念，轉而支持更類似於國家資本主義的主張。

陸克文指出，繼任者江澤民和胡錦濤也步鄧後塵，迅速擴大市場在中國國內的經濟作用，並奉行促進中國參與以美國為首的全球經濟秩序的外交政策。

他說，然而，習近平讓那個務實的、非意識形態的治國時代戛然截止，取而代之，他發展新形式的馬克思主義民族主義，對中國的政治、經濟和外交政策的形式和實質影響深遠。

陸克文表示，若以為習近平的馬克思列寧主義願景將在中短期內因內部矛盾的重壓而崩潰，那將是愚蠢的，任何政治變化，在習死後發生的可能性高於他還在世。（編輯：曹宇帆/陳沛冰）1111022