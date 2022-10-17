解讀中共20大報告 鄧典範淡出、習典範登場

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（中央社記者呂佳蓉台北17日電）針對中共20大報告，國立台灣大學政治系教授兼主任張登及今天表示，他得到的印象是，這是鄧典範的淡出，習典範的登場。

由政大國關中心、台大政治系主辦，政大東亞所、台大社科院協辦的「解讀『二十大』政治報告」座談會今天在台北舉行。

張登及在會上表示，這次20大報告值得注意的是，「改革」在19大報告是69、70幾次，在20大沒有超過30次；「開放」在19大出現30到40次，20大出現17到20次。也就是說，「改革」與「開放」這兩個詞頻，在20大減了百分之50。

接著，值得注意的是，「改革」在19大報告是69、70幾次，在20大沒有超過30次；「開放」在19大出現30到40次，20大出現17到20次。也就是說，「改革」與「開放」這兩個詞頻，在20大減了百分之50。

張登及說，「開放」這個詞在20大很多時候指向的是要高水準的開放，而不是過去30年的開放，認為這是值得觀察的鄧典範淡出，習典範上場的重要過程。

張登及指出，改革開放還是存在，但詞頻減少了。「改革」變成完善，「開放」變成治理。現在不是不要「改革」，現在變成健全、改進、創新等其他詞彙。

他認為，「改革」在過去表示很多東西不自信做的不夠，因此要取法別人、引進去走出來；現在則是完善、創新、改進，認為在自信上能實現改革，展現所謂「中國模式」。

張登及也提到主要矛盾與次要矛盾。他指出，從11屆3中全會以來，主要矛盾與次要矛盾是「人民美好生活的需要跟中國發展不足與不均衡之間的矛盾」。

現在雖然主要矛盾仍然在20大報告出現，但沒有點名的中美矛盾被鑲嵌到發展矛盾中。美國的霸權、霸道、霸凌的「三霸」與干涉主義、雙標、極限施壓，造成「百年未有之大變局與中國的目標偉大復興間的矛盾」。

他說，偉大復興與外部干涉的矛盾，會導致追求人民美好生活與發展不足的矛盾面臨新困難與挑戰。以前是借重外部技術、制度與發展等使自身主要矛盾能克服，但現在是外部因素反而變成重要挑戰。

政大東亞所所長鍾延麟則談及意識形態。

他分析，20大的潛台詞是，中華民族的偉大復興的歷史征程要走下去，不能離開中共總書記習近平與其思想指導。

他提到，20大當中理論部分被擺在很前面，是很難得的狀態，用意是習近平要做政治加持，作為新時代中共意識形態理論導師地位。這次20大強調了「開闢馬克思主義中國化時代化新境界」，隱含著習能掌握革命理論、結合具體實際、提出新的指導思想的政治信念。

被問及現在的「再毛化」，鍾延麟指出，毛澤東與習還是有差別。習近平沒有像毛時期把黨內政治帶到社會去，沒有用群眾運動的方式；毛時期強調世界革命，強調暴力手段、勒緊褲帶做，但是習的做法還是有界限，是和平、制度競爭。

鍾延麟指出，儘管報告有「毛式語言」，但從習的角度而言，一代人處理一代事，不認為是要重複毛。（編輯：唐佩君）1111017