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中共20大習近平連任後 學者：無人能改變習路線

2022/10/17 14:06（10/17 14:29 更新）
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美國史丹佛大學中國經濟與制度研究中心高級研究員吳國光分析，中國政治體制已變成「獨裁集權」，習近平在中共20大連任後，其他領導層也無法改變他的總體路線。圖為民眾走過中國共產黨博物館展示習近平的螢幕。（路透社）
美國史丹佛大學中國經濟與制度研究中心高級研究員吳國光分析，中國政治體制已變成「獨裁集權」，習近平在中共20大連任後，其他領導層也無法改變他的總體路線。圖為民眾走過中國共產黨博物館展示習近平的螢幕。（路透社）
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（中央社台北17日電）美國史丹佛大學中國經濟與制度研究中心高級研究員吳國光分析，中國政治體制已由「寡頭集權」變成「獨裁集權」，習近平在中共20大連任後，其他領導層也無法改變他的總體路線。

德國之聲今天刊登吳國光的訪問，分析中共20大後的政治走向。

吳國光認為，習近平在中共20大得不到第3個任期的機會很微，討論這問題就「好像討論一個不存在的問題」，而且中共最高領導層的政治局常委，也改變不了習近平的施政方針。

例如李克強擔任國務院總理10年，在中國官場的資歷比習近平深，而政治局常委中如汪洋和習近平沒有派系上緊密聯繫，在地方的經濟政策也和習近平過去10年的方針明顯不同。

但他們擔任這些重要職位後，也無法改變習近平的施政路線，或無法成功阻止習近平集權於一身，並實施一系列不受民眾及國際社會歡迎的政策，如疫情「清零」等。

吳國光表示，中國政治從過去至少有幾個人掌握整個體制的「寡頭集權」，變成「一個人說了算」的「獨裁集權」，這在習近平2018年成功修憲時已顯示出來，現在 「上來一個人做總理，我覺得只能像李克強一樣，不可能改變習近平施政的總體路線。」

他表示，習近平能在2018年成功修憲，是因為他坐上第一把手位置後，掌握軍隊權力。

中國共產黨的最高權力是依靠暴力，「誰掌握了暴力機器，誰就是這個黨的老大」，再加上整個中共精英階層在1990年代以後，從中國迅速市場化過程中攫取大量私人利益，即是腐敗，而習近平上台後用反腐作為武器，選擇性地清洗一些人，以致無人敢反抗。

對於中國20大之後的發展，吳國光表示，「清零」接下來可能會放鬆，但不是因為民眾反對，而是因為習近平已經通過過去幾年的「清零」政策達到他一些「沒有明講的政治目的」。

經濟方面，吳國光表示，習近平的經濟政策越來越不開放，導致與美國競爭顯得劣勢，也令中國無法借助經濟開放來發展國內經濟，及用中國的經濟力量來影響甚至顛覆西方民主制度。

中國經濟過去30年深度捲入全球化，中國和世界相互依賴非常深，如果中國在經濟上主要採取鎖國政策，相信5年後中國在某些方面可能會遠遠落後世界主流，對中國下一步發展及人民生活有很大影響。

吳國光又指，他也感受到一些中國民營企業的普遍不滿，但在習近平眼中，即使如馬雲等超級富豪，也可以動用各種政治手段來碾壓，所以富豪寧願跑掉也不會集體起來反抗。

他認為目前中共的改革派很著急，希望中國能繼續回到經濟開放，政治專制的路線上。

吳國光又指，中國政治體制很大，也是外交大國，外部力量要直接影響中國政策是非常困難。但如果外部有衝擊性因素出現，如北韓、俄羅斯或某中亞國家的專制政權倒台，都可能為中國帶來強烈衝擊，導致中國內部發生一些突變。（編輯：陳沛冰/唐佩君）1111017

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