環時民調：中國年輕人對西方好感變差 美國最差

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（中央社台北21日電）習近平執政10年不斷灌輸愛國主義下，中共環球時報今天公布一項民調結果顯示，中國年輕人對西方國家的好感度越來越差；在7個先進國家當中，中國年輕人對美國、日本的好感度最差。

環時民調結果顯示，中國年輕人對西方國家整體好感度呈下降趨勢。對於「最近幾年，您對西方國家的整體好感程度發生怎樣的變化？」這一問題，4成多受訪者表示好感度變差，其中1/4的年輕人對西方國家的印象「由好變差」，近20%的人「由差變更差」。只有13.7%的受訪者對西方國家好感度變好。

調查並顯示，近6成受訪者不想去西方國家，比2021年上升超過30個百分點；想去西方國家旅遊的比例較2021年下降約24個百分點；想去西方國家留學或訪學的比例下降約5個百分點，不到6%。

中國年輕人為何對西方國家好感度降低？對於這一問題，選擇「有些西方國家對中國進行排擠、遏制、打壓或敵視」以及「西方國家在國際層面傲慢、雙重標準」的受訪者均超過50%；選擇「有些西方國家用強化對抗的方式干預烏克蘭危機」、「西方國家應對新冠肺炎疫情不力」的占30%以上。

值得注意的是，在美國、日本、澳洲、英國、加拿大、德國、法國這7個國家中，中國年輕人對美國和日本的好感度最差，其中72.1%的受訪者對美國好感度「差」（含較差和非常差），70.1%的人對日本好感度「差」。

在對西方國家好感度變差的受訪者中，43%表示這是因為「有些西方國家對中國搞意識形態對抗」。其中，50%以上的受訪者認為中西方在意識形態領域存在一定程度的矛盾或衝突；超過7成受訪者認為「美國故意挑起中國和西方國家的矛盾」。

環時稱，在此次調查中，近4成受訪者認為西方媒體涉華新聞報導偏負面；30.2%的人認為西方媒體涉華新聞報導「正負參半」；只有不到2成的受訪者認為西方媒體的涉華新聞報導偏正面。

當被問及「您認為中國近段時間應該重點加強與哪些西方國家（以及組織）的交流與溝通？」，近4成受訪者選擇歐盟，緊隨其後的是澳洲（33.1%）、英國（31.7%）、紐西蘭（28.6%）、加拿大（26.8%）、美國（26.6%）；選擇日本的人最少，僅占15.1%。

調查結果並顯示，中國年輕人越來越自信。對於「今天，提到西方國家，您的第一感覺是什麼？」選擇「對等、平視、沒什麼感覺」等「平視」態度的受訪者（39.3%），以及選擇「沒什麼了不起、鄙視、討厭」等「俯視」態度的受訪者（54.6%），加起來超過93%。2021年，選擇這兩種態度的中國年輕人占比90%。

環時並稱，選擇「羡慕、崇拜、尊重、自歎不如」等「仰視」西方態度的受訪者，呈大幅下跌態勢。今年，選擇「仰視」西方態度的中國年輕人占3.9%，比2021年（8.1%）下降一半多。環時輿情調查中心去年對「5年前提到西方國家，您心裡是什麼感覺」進行調查，當時選擇「仰視」態度的年輕人占比37.2%。

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調查還顯示，當被問及「您認為中國在下列哪些領域中的表現優於西方國家？」時，分別有45.1%、40.5%的受訪者認為中國在社會治安、歷史文化領域的表現優於西方國家；超過1/3的受訪者認為「中國在對人權的尊重方面優於西方」。

報導稱，環球輿情調查中心是在今年9月23日到30日，對中國100多個城市年齡在14歲到35歲之間的年輕人展開問卷調查。此次調查透過樣本庫會員線上填答問卷的方式收集數據，共收回1655份。（編輯：楊昇儒/陳沛冰）1111021