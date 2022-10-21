習近平20大報告 分析：中國恐將與西方加速脫鉤

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

中共總書記習近平在20大報告中反覆提到科技自立自強、提升供應鏈安全、加強基礎科技研究等。圖為習近平16日在人民大會堂做20大政治報告。（中新社）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者邱國強北京21日電）中共總書記習近平在20大報告中反覆提到科技自立自強、提升供應鏈安全、加強基礎科技研究等。分析指出，這些要求未見諸19大報告，顯示中國正布局自己的脫鉤戰略，與西方加速脫鉤。

美國之音（VOA）中文網報導，美歐分析人士認為，美國的脫鉤基本上集中在科技創新領域，以出口管制等措施限制中國取得美國技術。但中國的脫鉤則更隱諱，範圍更廣泛，而透過中共20大上，大有上升到事關國家「中心任務」的高度。

報導綜合分析人士看法，指中國一直在執行自己的脫鉤戰略。習近平在中共20大報告中，5次提到「科技自立自強」，3次提到要提升供應鏈可靠韌性和安全，並強調加強基礎研究和原創，以繼續推動中國經濟發展和維護國家安全。而這些表述並未出現在他5年前的19大報告中。

分析人士認為，中國雖然從不使用「脫鉤」一詞，也堅決表示反對脫鉤。然而，這只是兩國的脫鉤方式不同，中國事實上一直在布局自己的脫鉤戰略。

美國智庫外交關係協會貿易專家奧登（Edward Alden）表示，中國和美國都在致力打造更安全的供應鏈，都將減少依賴對方，這在過去幾年已急劇加速。而從習近平在中共20大的報告內容來看，這一趨勢只會進一步加速。

為美企提供中國業務咨詢的哈里斯-布里肯律師事務所創辦人哈里斯（Dan Harris）也認為，中共20大將導致中國與全球大部分國家脫鉤加速，而非放緩。多年經驗顯示，美中兩國一來一往常會形成惡性循環，每次美國推出與中國脫鉤的決策，中國基本上都會從不同方面作出反應，於是導致雙方更快的脫鉤。

報導引述華府智庫哈德遜研究所日前發表的研究報告指出，外界普遍強調近來美國與中國的部分脫鉤，但中國的脫鉤戰略，遠比美國的更雄心勃勃且更全面，也「絕不是對美國脫鉤的回應」。

哈德遜研究所高級研究員、報告作者李約翰（John Lee）表示，美國只是試圖將自身經濟活動的某些方面與中國分開；但中國卻試圖主導亞洲經濟的大部分地區，並將亞洲經濟的高科技、高價值部分與美國脫鉤。

但哈里斯強調，中國的脫鉤絕不會包括美國想要脫鉤的高新科技領域，甚至是加緊掛鈎，「他們（中共）是聰明人，知道中國需要來自西方的高科技，他們知道這一點，所以他們不滿被切斷」。他強調，中共將「努力盡可能快地獲得盡可能多的技術」。

哈里斯還認為，經濟對中國很重要，但還有「很多其他的事情更重要」。「動態清零」有助於中國政府管控社會，因此將會繼續下去。但這將導致許多外企離開中國，加速脫鉤與競爭。（編輯：陳沛冰）1111021