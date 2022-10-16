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習近平報告回顧台灣議題 提總體方略與反台獨等

2022/10/16 12:04（10/16 12:52 更新）
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習近平（前）在16日的20大報告回顧涉台議題，提及「新時代解決台灣問題的總體方略」並強調堅決反對台獨與外部勢力干涉。（美聯社）
習近平（前）在16日的20大報告回顧涉台議題，提及「新時代解決台灣問題的總體方略」並強調堅決反對台獨與外部勢力干涉。（美聯社）
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（中央社記者呂佳蓉台北16日電）中共總書記習近平今天在人民大會堂做20大報告，在回顧18大以來的涉台議題，提及「新時代解決台灣問題的總體方略」，同時強調堅決反對台獨與外部勢力干涉。

習近平在回顧18大以來10年的涉台議題說，「我們提出新時代解決台灣問題的總體方略，促進兩岸交流合作，堅決反對『台獨』分裂行徑，堅決反對外部勢力干涉，牢牢把握兩岸關係主導權和主動權。」

在回顧19大以來的涉台議題，習近平表示，面對「台獨」勢力分裂活動和外部勢力干涉台灣事務的嚴重挑釁，「我們堅決開展反分裂、反干涉重大鬥爭，展示了我們維護國家主權和領土完整、反對『台獨』的堅強決心和強大能力」。

習近平稱面對國際局勢急劇變化，保持了戰略定力，發揚鬥爭精神，在鬥爭中維護國家尊嚴和核心利益，牢牢掌握了中國發展和安全主動權。（編輯：唐佩君）1111016

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