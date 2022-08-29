德國之聲：中共原視台灣人為獨立民族 毛澤東贊成台灣獨立

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據德國之聲（DW）28日報導，原先在中共眼裡，台灣和朝鮮人一樣都是獨立民族，受日本殖民統治和壓迫。圖為荷治時期的台灣地圖。（圖取自維基百科，版權屬公有領域）

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（中央社台北29日電）據德國之聲（DW）28日報導，中共稱台灣問題攸關國家命運， 統一是黨的歷史使命，「台灣問題與新時代中國統一事業白皮書」更稱台灣自古屬於中國，但北京目前主張在1943年後才逐漸形成。

報導說，在此之前，中共已故領導人毛澤東和其他要員均贊同該島獨立，中共文件對此有明確記載，台灣、日本、美國和德國的學者也有相關記錄。

原先在中共眼裡，台灣和朝鮮人一樣都是獨立民族，受日本殖民統治和壓迫。1936年7月16日，美國記者美國記者史諾（Edgar Snow）到延安採訪曾問毛澤東：「中國人民是否要從日本帝國主義者手中收復所有失地？」

毛澤東回答：「不僅要保衛長城以南的主權，也要收復我國全部的失地。這就是說滿洲必須收復。但我們並不把中國以前的殖民地朝鮮包括在內。」

毛澤東說：「當我們收回中國的失地，獨立以後，如果朝鮮人民希望掙脫日本帝國主義者的枷鎖，我們將熱烈支援他們爭取獨立的戰鬥。這一點同樣適用於台灣。」

報導指出，史諾的譯文使用當時通行的台灣名福爾摩沙（Formosa）。

雖然中國駐柏林大使館答覆德新社詢問，矢口否認毛澤東或中共曾認為台灣是獨立國家或主張該島獨立，但德國之聲報導說，史料確然，無任何疑問。

像是台灣歷史學家史明、美國學者蘇利文（Lawrence R. Sullivan）、德國漢學家魯道夫（Jörg-Meinhard Rudolph）等人對毛澤東與中共在上世紀60和70年代原有立場蒐集大量史料和證據。

魯道夫於1986年發表博士論文「中共與台灣1921－1981」回答相關提問時強調：「約至1947年，中共領導人的觀點是，台灣應成為獨立國家。」

報導說，包括北京如今否認的段落在內，毛澤東原本的忠實譯文也收錄於美國核物理學家和漢學家席蘭（Stuart Schram）編輯的8卷本「毛澤東的權力之路：1912-1949年的革命著作」（Mao's Road to Power: Revolutionary Writings 1912-1949）。

德國之聲報導指出，台灣自古以來就屬於中國這一說法也與史料相矛盾。1683年，台灣的一部分才首次被納入帝國版圖，而且還不是漢人的某個皇朝，卻是來自東北亞的滿洲人。

當時滿洲人征服整個中國、蒙古以及北亞和中亞的部分地區並建立清朝定都北京，滿族人一直統治著龐大帝國至1911年。

約莫1687年前後，中國才出現首部關於台灣比較全面論述，這是出自清朝官員蔣毓英的手筆，他指出，台灣亙古以來乃蠻夷之地，並說15世紀鄭和下西洋，根本沒有眷顧台灣，實因「野蠻人無以教化」。

明朝的鄭和艦隊曾遠達印度和阿拉伯，對漢人眼裡蠻夷居住的台灣沒有興趣，之後的帝國編年史家在18世紀則提及，「台灣」是17世紀上半葉短暫的荷蘭殖民地，此前當地與中國無交往關係。

蔣介石（左1）出席1943年開羅會議。（圖取自維基百科，版權屬公有領域）

1683年後的200年內，台灣部分地區雖是清朝麻煩不斷的殖民地，卻是土匪、海盜、強盜和冒險家的樂土。據西方外交官的說法，清廷的管制範圍只及於台灣島的1/3。1895年甲午戰爭後，日本迫使清帝國割讓台灣。

半世紀後的1943年在開羅會議，蔣介石領導的國民政府爭得同意，在日本戰敗後，台灣劃歸中國，在後毛澤東和中共對台灣島產生興趣。

第二次世界大戰結束後爆發國共內戰，1949年國民黨政府逃往台灣，魯道夫指出，最晚到這時，毛澤東和中共領導層改變原來觀點。

德國之聲報導指出，在中華人民共和國成立之前，放棄領土對中共並非不可能。例如中共毫無怨言放棄曾屬於大清帝國的蒙古，還有東北和西北的大片領土徹底割讓給前蘇聯，如今北京不再提出主權聲索。

此外，美國時事雜誌「外交家」今年5月也曾報導，1928至1943年間，中共一貫承認台灣人是個獨特的「國族」或「民族」。

美國自由亞洲電台（RFA）也曾報導，1947年3月8日，中共宣傳機器「解放日報」曾引述毛澤東談話指出，「…我們贊成台灣獨立，我們贊成台灣自己成立一個自己所要求的國家」。

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曾5度陪同美國前總統卡特訪中會見中共最高領導人的中國學者劉亞偉曾撰文分析當前美中台關係指出，問題的焦點已不是台灣「是不是」中國的一部分，而是台灣「要不要」成為中國的一部分，以及美國如何保證這個過程必須是「和平演變」。

他還說，或者說，美國承認世界上只有一個中國之際，還認為世界上還有一個台灣，而美方還沒有徹底完成對自己新的台灣政策重新定義，但中國必須開始考慮，如何因應美方對「一個中國」的全新表述。（編輯：曹宇帆/張淑伶）1110829