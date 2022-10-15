法媒分析習近平7大錯誤 對台策略適得其反

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（中央社記者曾婷瑄巴黎14日專電）中共召開20大前夕，法媒分析習近平上任後的7大政策錯誤，橫跨內政與外交，其一即為台海政策。「快訊」週刊指出，北京對台策略帶來反效果，讓台灣與周邊國家更加警戒與團結。

中國共產黨第20次全國代表大會將於16日召開，預計中國國家主席習近平將邁入歷史性的第3任期。法媒「快訊」週刊（L’Express）從11到14日登刊7篇系列報導，分析習近平在位10年犯下的7大錯誤，其中第6大錯誤便是對台政策。

系列第6篇報導以中國對台政策為主軸，說明為何中國策略可能適得其反。文章指出，面對中國各種軍事威脅，讓全球開始擔心比俄烏戰爭後果更嚴重的大戰恐怕一觸即發。因此不僅台灣，連周邊國家，都開始強化自身軍備以及與美國的同盟關係。

法國智庫蒙田研究所（Institut Montaigne）亞洲計畫主任杜懋之（Mathieu Duchâtel）向「快訊」分析，中國過去希望用閃電戰的方式在3天內奪取台灣；突然間俄羅斯在烏克蘭遭遇的挫敗顯示這樣的行動有可能失敗，讓中國計畫可行性大打折扣，「也讓台灣人瞭解到若他們願意盡力對抗，就越有可能獲得美國支持」。

報導指出，由於台灣意識不斷增強，中國在台灣周邊進行的軍事壓力很可能只會帶來反效果。喬治城大學（Georgetown University）國際關係教授凱強（Charles Kupchan）表示，「習近平走過頭了，他使鄰國紛紛強化與美國的同盟，以及他們自身的國防系統，包括日本、台灣。若中國繼續下去，就可能會發現自己面對一個龐大聯盟，涵括澳洲、印度和歐洲」。

系列報導指出的中國另外6大錯誤分別為：「COVID-19清零政策的可怕執念」、「以債務帶動的經濟：習近平的失敗賭局」、「被控制的科技」、「讓西方團結的攻擊性外交」、「不斷惡化的國家形象」，以及「習近平的雙面環保論述」。

習近平的第一大錯誤，在於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發3年後，中國是還採取極端政策的大國；全球早已與病毒共存，唯有中國對人民的封控只增不減，同時也付出沉重的經濟代價。

第二大錯誤中，文章舉中國恆大、花樣年、龍光等集團為例，表示許多大型企業都在近年內成為債務炸彈，造成房市動盪，「爛尾樓」隨處可見。報導寫道：「中國成長陷入過去幾十年來新低，貧富差距則達新高。」

蒙田研究所顧問高德蒙（François Godement）更指出，「若將中國國企、地方政府等債務累積起來，很可能已高達國內生產毛額的300%，非常可觀」。

至於「被控制的科技」，則是習近平對高科技企業及其高層祭出50多項限令，帶來大幅衝擊，四巨頭阿里巴巴、百度、騰訊、小米（BATX）市值縮水45%；換言之，就連科技的發展與獲利，也要跟著奠基於中國霸權與保護主義的「科技民族主義」策略走。

第4大錯誤，就是國際知名的戰狼外交。多次在外交上的反西方論述，加上在國外重要基礎建設的大舉投資，讓美國和歐洲越發不信任中國，從此將其視為「體制競爭對手」。

接下來則是自習近平上任以來，中國形象便一去不復返，尤其是在已開發國家，其原因包括維吾爾與香港人權劣跡斑斑、中國外交人員的挑釁言辭、清零政策、對台威脅、親俄立場等，皆讓美、日、韓、法等國的對中負面印象達新高。

最後，則是環保政策的言行不一，儘管加速再生能源與核能，中國目前仍是依賴化石燃料的主要國家，以較低價格取得經濟發展所需能源。（編輯：周永捷）1111015