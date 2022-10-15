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中共20大16日議程

2022/10/15 23:03
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（中央社記者邱國強北京15日電）中國共產黨第20次全國代表大會將於16日上午10時，在北京人民大會堂舉行開幕式。屆時，中共總書記習近平屆時將代表中共第19屆中央委員會，向所有與會代表進行報告。

中共20大開幕式預定中午結束。截至發稿，大會尚未公布全天議程，但預料下午將進入以各省級行政區、中央企業系統（在北京者）、中央金融系統、中央和國家機關、解放軍和武警等36個代表團為單位的分組審查及審議。

屆時，上述中共20大各代表團將與往年的全國黨代會一般，審查習近平在開幕式進行的報告。而之後數天的會期中，這些代表團還將陸續審查中共第19屆中紀委的工作報告，以及受到外界矚目的中共黨章修正案。

根據議程，中共20大將於22日閉幕，會期共7天，與近年來數屆全國黨代會相同。20大閉幕後，預料將依例於23日舉行中共20屆一中全會，推選中央政治局常委及委員。而新選出的政治局常委，將在全會結束後隨即向媒體亮相。（編輯：張淑伶）1111015

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