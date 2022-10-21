誰接李克強當國務院總理 習近平親信李強被看好

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（中央社台北21日電）正召開的中共20大如何改組領導階層人事各方關注，港媒報導，總書記習近平親信、上海市委書記李強可望接國務院總理，雖然沒當副總理是他的罩門，不過按去年修改通過的法規即可解套。

香港「南華早報」（SCMP）20日報導，消息來源透露，李強於上海主政期間，在科技發展與蓬勃新經濟方面表現亮眼，當然是角逐下屆總理的大熱門。

不過按黨內規矩，總理人選得具備副總理資歷的傳統，這道罩門構成李強被拔高的障礙，當然也不是沒有特例，歷來僅開國元勳周恩來與毛澤東指定接班人華國鋒直升總理大位。

儘管如此，對於習近平而言這都是小事，雖然習用人點將絕大部分還是依循慣例，若是要達成更重要的目的，繞開這些限制他毫不猶豫。

依據去年全國人大常委會修訂通過的法規所賦予的權限，如今這個機構按理可任命李強在未來數月擔任副總理，並於明年3月人大會議期間被任命總理。

2021年3月召開的全國人民代表大會修訂通過的法規明定，年度兩會開議前，依據國務院總理的要求，人大常委會可任免包括副總理在內的國務院官員。

至於之前被各方看好，可望由現任全國政協主席汪洋接李克強擔任總理，南早掌握的多方消息來源透露，汪洋與李克強極可能同時告老而且都是裸退。

雖然先前上海因防疫封城引發爭議並掀起民眾怨聲載道，以致不少人看壞李強的仕途，不過南早訪問不具名醫療領域的專家指出，現在議論李強當時下令封城猶豫不決拖太久而錯失遏止病毒蔓延的良機，未免事後諸葛。

他說，回顧上海爆發疫情的當下，甚少人知曉變異株Omicron的傳染力這麼強，而且上海當局難免擔憂，若是防疫過度勢必損及經濟發展。

這位專家表示，平心而論，Omicron導致疫情爆發前，2020與2021年上海當局的施政，的確兼顧了疫情防控與維持經濟成長。

此外，現年63歲的李強也可望被拔擢成為決策核心政治局常委。依據往例，入常的中共要員，都必須放到中國經濟重鎮上海市歷練一番。

過去33年只有陳良宇因涉貪腐被前領導人胡錦濤撤職查辦而鋃鐺入獄，無緣在決策核心中共中央政治局常委佔有一席之地，歷任的上海市委書記都是入常人選。

南早另預測，其他可望入常的中共政壇新星包括，現年60歲中共中央辦公廳主任兼總書記辦公室主任丁薛祥；66歲的廣東省委書記李希；62歲的重慶市委書記陳敏爾。

至於59歲現任國務院副總理、胡錦濤指定的隔代接班人胡春華，65歲的中央宣傳部部長黃坤明，晉升常委的機會渺茫。（編輯：曹宇帆/陳沛冰）1111021