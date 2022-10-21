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中共20大期間北京疫情止不住 當局防疫如臨大敵

2022/10/21 12:09（10/21 12:33 更新）
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中國官方公布，20日零至24時新增COVID-19病例（含確診與無症狀感染者）997例，本土佔796例。圖為1日北京天安門廣場人潮。（共同社）
中國官方公布，20日零至24時新增COVID-19病例（含確診與無症狀感染者）997例，本土佔796例。圖為1日北京天安門廣場人潮。（共同社）
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（中央社台北21日電）中國官方今天公布，20日零至24時新增COVID-19病例（含確診與無症狀感染者）997例，本土佔796例。中共20大正在北京召開，但當地疫情有加劇跡象，當局如臨大敵下令提升防疫措施。

中國衛健委官網上午通報，20日零至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例214例，境外輸入56例，本土158例中，陝西29例，內蒙古27例，廣東27例，北京15例等。

新增無症狀感染者783例，境外輸入145例，本土638例中，新疆113例，內蒙古64例，廣東62例，天津53例，陝西41例，湖北40例，雲南37例，湖南32例，廣西24例，浙江19例，山東17例，四川17例，甘肅16例等。

據中國媒體財新網報導，31個省含自治區、直轄市和新疆生產建設兵團中，28個省市通報新增染疫病例，其中首都北京的疫情浮現加劇跡象，引發關注。

據北京市疾控中心通報，20日零時至24時，北京新增15例本土確診和2例無症狀感染者，其中有1例是經社會面篩查發現的染疫者。

因中共正於北京召開20大，確保20大勝利圓滿是當局關切的重中之重，如今疫情反彈，防疫措施隨即升級。

據香港「星島日報」今天報導，明天20大閉幕會和23日的常委見面會，所有參加這兩場會議的所有人，今明兩天每天需做2次核酸檢測，一共4次。

每次檢測後，工作人員都會在大會證件貼上標籤，須集滿4個屆時才能出席，按20日發佈的公告，參加閉幕式的採訪記者，只需今天上午做一次核酸檢測即可。

此前參加閉幕會和常委見面會的記者，自19日起集中於北京日航新世紀飯店和西苑飯店「全封閉管理」。

於此同時，北京市也調整公車路線，並下令部分停駛，與疫情有關聯的市民持續居家隔離，北京市衛健委重申，進返京者應主動通報，嚴格查驗核酸檢測證明，規範佩戴口罩等常態化防疫措施。

截至10月20日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，累計死亡病例5226例，累計報告確診病例25萬6940例，尚在醫學觀察的無症狀感染者1萬5686例（境外輸入1028例）。（編輯：曹宇帆/陳沛冰）1111021

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