習近平清零政策人民堪憐 確診者在路邊遭原地隔離

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中共總書記習近平邁向第3任期，自誇疫情防控取得重大成果，但中國清零失敗，有網友指鄭州的長輩確診被路邊原地隔離，2天未收治。圖為北京市雙子星大廈前的「喜迎二十大」布景，被認為是北京市最典型的中共20大布景。（中央社檔案照片）

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（中央社台北18日電）中共總書記習近平邁向第3任期，自誇疫情防控取得重大成果，但中國除清零失敗，人民處境更堪憐，有網友指鄭州的長輩確診被路邊原地隔離，2天未收治，難道方艙醫院人滿為患了嗎？

中國國家衛生健康委員會官網今天上午公布，17日零時至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）共951例（含確診與無症狀感染者），其中本土795例、境外移入156例。

其中新增本土確診208例，主要包括山西46例、廣東36例、內蒙古17例、湖南16例、北京14例等；另本土無症狀感染587例，主要為新疆133例、廣東61例、湖南43例、四川38例、內蒙古33例及湖北32例等。

中共第20次全國代表大會16日在北京開幕，中國疫情數量此時也逐漸減少，習近平當天發表政治報告時稱「面對突如其來的新冠肺炎疫情，我們堅持人民至上、生命至上，堅持動態清零不動搖......統籌疫情防控和經濟社會發展取得重大積極成果。」

不過，中國疫情現況恐未如中共宣傳，陸媒財新網報導，20大於首都北京揭幕當天，中國31省中27省通報新增本土病例，且經濟重鎮上海因多個行政區浮現疫情，萬人一夜之間健康碼轉紅掀民怨。

此外，由於河南鄭州為蘋果iPhone組裝重鎮，而鄭州市中原區17日突發布加強管控措施，要求除保障市民基本生活和城市基本運行的公共服務類企業、嚴格執行閉環管理的白名單企業外，其他各類企業暫停生產經營活動，是否影響產業供應鏈受到矚目。

依河南當局公布17日新增本土確診病例6例，其中鄭州市6例，另新增本土無症狀感染者7例，其中濮陽市4例，官方訊息顯示疫情平緩，但中國社群媒體上卻出許多懷疑隱匿疫情的發文，指鄭州各小區陸續被封，超市搶購嚇人，疫情的真相是什麼？

有一位網友17日發文則指出鄭州這次真的嚴重，（當局）一直壓消息不公布，小區都開始足不出戶，嚴重的小區每天數次消殺了，更指出有朋友說自己父親確診2天就隔離在路邊拉個警戒線，2天都沒有地方收治，打了幾十個各個醫院、社區、市長熱線等等電話，無人收治，大冷天的在路邊2天2夜了，「鄭州方艙都裝不了嗎」？

這項發文引來不少網友留言，有人說這則訊息讓人揪心，也有說此時真是人心惶惶，還有人留言說地方政府壓訊息吧，大會開完就會算帳。

中國衛健委10月13日召開記者會曾表示，要減少疫情防控對群眾的影響，展開疫情處置強調科學精準管控的同時，還要講究溫度，全力保障疫情期間群眾生活物資供應和就醫需求，確保保障到位、服務到位、溫暖到位。（編輯：唐佩君/陳沛冰）1111018