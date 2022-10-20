陳明通：中共常委若四上四下 代表走習式毛澤東路線

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（中央社記者黃雅詩台北20日電）中共20大政治局常委人選引發關注，國安局長陳明通今天表示，名單是觀察中國是否繼續「改革開放」路線指標，若換下4個常委，入選皆是中共總書記習近平人馬，代表將採「習式毛澤東兵法」，不再走開放的鄧小平路線。

對於中共常委名單是否將牽動對台政策，陳明通說，對台政策是習近平在抓，但中共領導人即使權力集中，採取政策也會面對結構性制約，如果改革開放路線能維持住，制約就會相對維持。

立法院外交及國防委員會今審查112年度中央政府總預算案關於國家安全局收支公開及機密部分，陳明通列席備詢。

民進黨立委蔡適應詢問，中共20大常委名單即將出爐，國安局評估其觀察指標為何。

陳明通表示，以往中共都是先決定路線再決定人選，這次必須有所妥協，因為受限於江澤民設下的「七上八下」年齡規則，亦即常委67歲可以留任，68歲就必須退下，因此他認為觀察重點在於，這次若打破七上八下原則，就可看出習近平走的是「習式毛澤東路線」，而非「鄧小平路線」。

陳明通表示，七上八下規則若沒被打破，代表中共路線幸好仍是「兩條腿走路」，將兼顧「改革開放」與習的「共同富裕」路線，若打破七上八下規則，變成外媒盛傳的「四上四下」，入常的都是習近平的人馬，代表完全會是習近平路線主導。

陳明通表示，江澤民訂下的年齡規則要不要被遵守，是近日十分熱議的題目，從結果可反推，到底是習近平主導，還是會向改革開放路線有一點妥協，故這可作為觀察中共改革開放路線到底會不會繼續往前走的指標。

陳明通表示，若換掉2或3個常委，代表改革開放跟共同富裕路線並存，改革路線還有一席之地，若換4個常委就完全是「習的毛式兵法」了，完全是習近平主導，他也透露，「有些媒體預測跟國安局情資很接近」。

國民黨立委陳以信質詢時，請陳明通分析中共20大誰會進入常委名單，他列舉5人名單，包括中央政治局委員陳敏爾、胡春華、李強、李希及丁薛祥，詢問其中幾人會獲選入常。

陳明通表示，若從「七上八下」遊戲規則來看，大概就是王滬寧、汪洋、李克強、胡春華、趙樂際、丁薛祥等會入常，但後來媒體又傳出「三上三下」等各種說法，他心裡有譜，不便公開說，會私下向立委說明。（編輯：趙蔚蘭）1111020