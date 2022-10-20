中國何時放寬入境隔離 業界：農曆春節是觀察點

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（中央社記者李雅雯上海20日電）中國嚴防COVID-19疫情，緊抓入境隔離措施，外媒報導官方研議縮短入境隔離天數，業內人士認為，防疫仍是第一優先，北京是否縮短入境隔離天數恐必須看農曆春節後疫情發展情形。

外媒報導，中國官員正在討論是否縮短入境人士隔離天數，由原本的7+3調整為2+5，也就是將集中隔離期縮短為2天，外加5天居家自我健康監測。

知情人士說，這項調整需經高層批准，仍可能有變數，也有可能不會實施。

中國多家航空公司日前宣布增加國際航班，這也引發外界對於官方有意放寬入境隔離限制的揣測，因為集中隔離牽涉隔離飯店供應量，若要滿足入境人士隔離需求，勢必需要加快隔離飯店房間「翻桌率」，必須縮短集中隔離時間。

一名觀光旅遊業內人士接受中央社採訪，他表示，國際航班增加是為了配合國務院先前要求，目標對象放在留學生和赴中洽公等商務人士，最多可說測水溫，難視作縮短入境人士隔離天數的前奏。

「農曆春節後才是觀察點」，他說，中國官方是否放寬入境隔離限制可以觀察農曆春節後疫情控制狀況，疫情控制得宜才有討論空間；3月底上海封城就是起於農曆春節後疫情大爆發。

他認為，反覆封控對於經濟殺傷力很大，很多同業都做不下去、收了，推估中國對外開放會採逐步漸進式；目前北京仍將防疫放在第一順位，全面性開放不太可能發生在明年第1季。

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一名在滬人士告訴中央社，隔離天數和清零方針是兩回事，動態清零才是讓人不敢、不願踏入中國的原因，被要求入境集中隔離的壓力和恐懼比不上清零政策。

他認為，集中隔離天數若從7+3調整為2+5，實務上恐仍是必須被隔離7天，因為目前7+3的3天雖然可以返回家中，但是必須經過街道居委審核、同意，過程麻煩，大部分人會索性在隔離飯店待滿10天。（編輯：吳柏緯）1111020