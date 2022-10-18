港媒：胡春華難入常 李強仕途不受上海封城影響

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（中央社台北18日電）中共正在北京開20大，領導層改組各方關注，據香港「南華早報」（SCMP）報導，胡錦濤指定的隔代接班人、國務院副總理胡春華難入常，不過上海市委書記李強挺過封城被罵翻，仕途仍有可為。

南早今天報導，本屆20大的決策層改組，預料幅度和規模將超過一般預期。中共中央政治局常委目前7席，估計習領銜的這個最高決策機制可能4席得交棒，而且將汰除近半數的中央委員。

據中華人民共和國中央人民政府官網，第19屆中央委員會委員共204席，候補則有172席。

競爭常委席次的人選中，習近平最信賴的政治幕僚、中共中央辦公廳主任兼總書記辦公室主任丁薛祥，堪稱是取得入常席次的大熱門。

李強儘管先前執行防疫封城而掀民怨仍未出局，廣東省委書記李希也是另個可望攀上權峰的人選，還有習的另個愛將，重慶市委書記陳敏爾同樣被點名。

至於胡春華可能無緣更上層樓，天津市委書記李鴻忠，還有北京市委書記蔡奇也是晉升難。

為期一週的中共20大將在本週末落幕，屆時上述人事變動可望塵埃落定，22日中共將組成領導9700萬黨員的新一屆中央委員會，並於隔天召開一中全會，通過25席政治局委員與最高決策機制共7人的政治局常委名單。

重要決策閉門敲定，之後再召開背書性質的正式會議並宣布結果，向來是中國政壇的慣例，一如預期，習近平將繼續執政，展開前所未有的第3任期，並把握這個機會布局人事。

按黨內「七上八下」（即67歲續任、68歲退任）的不成為規定，一般預料，現任常委中，高齡72的中國全國人大常委會委員長栗戰書，以及68歲的國務院副總理韓正將卸任。

國務院總理李克強67歲，按理還有一年才退，但根據憲法規定總理任期最多兩任，李克強勢必得走人，因他是當前中共排名第2號人物，一般看法李可能還是會續任常委，並兼任他職像是人大常委會委員長等。

如今消息來源透露，李極可能選擇裸退，但第4個得退的人選目前還不明朗，因中國全國政協主席汪洋和意識形態總管、書記處第一書記王滬寧，皆與李克強同齡，中央紀律檢查委員會書記趙樂際65歲最年輕。

年齡曾經是中共人事改組的主要考量因素，對習近平而言不再是綁手綁腳的限制，反而人選能否出線將依據出身背景、能力而定，即使年歲的考量仍占有一定的比重。

若汪洋隨李克強裸退，將開啟誰來接國務院總理的競爭，而就汪洋豐富的行政經歷與背景，海外觀察人士曾看好他是接李克強的最佳人選。

這個要職主責中國的經濟與社會發展，人選通常得擔任過兩個主要省份的首長，並且交出有助於經濟蓬勃發展的成績單，不過習主政的總理人選則側重與他的關係良好。（編輯：曹宇帆/吳柏緯）1111018