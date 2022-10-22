習近平三連任總書記軍委主席 已成定局

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（中央社記者邱國強北京22日電）中共新一屆中央委員名單揭曉，總書記習近平毫無意外連任。只剩下明天再被中央委員推選為政治局委員、常委、總書記及中央軍委主席，習近平明天就將打破文革後慣例取得三連任。

雖然傳言不斷，甚至幾近荒誕，但事前包括「兩個確立」被寫入中共19屆七中會公報及20大報告，以及大小官媒、與會代表全面頌揚及強調「兩個確立」等眾多跡象顯示，習近平取得三連任已成定局。

中共是典型的金字塔型權力結構。首先要被選為中央委員，成為中央委員會的一員，才算進入定義上的「黨中央」。再由中央委員從中選出政治局委員、接著再被選為常務委員，才能取得總書記的大位。

儘管三連任已成定局，但在形式上，已被選為中央委員的習近平，只要在明天上午舉行的中共20屆一中全會，由與會的200多名中央委員選為政治局委員、常委、總書記，就能取得三連任。

除了形式上必須經過的程序，在現實面上，今天選出的205名中央委員裡，幾可斷定不會有跑票，必然照既定規劃，選出新一屆政治局委員及常委，最後把習近平第3度送上總書記和中央軍委主席的寶座。

至於習近平的三連任坐得穩不穩？至少在黨內，在他全盤掌握黨政軍機器的強力主導下，特別是他的「習家軍」人馬在權力頂端的政治局常委會中，可望取得壓倒性優勢的情況下，看不出會有受到挑戰的可能。（編輯：周慧盈）1111022

（中央社製圖）