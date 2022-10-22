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中共20屆一中全會將登場 推選總書記政治局成員

2022/10/22 19:39
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（中央社記者邱國強北京22日電）中共20大今天落幕後，20屆一中全會將於明天上午登場，由新選出的205名第20屆中央委員推選當屆政治局委員、常委及總書記，並決定中共中央軍委正副主席及軍委委員。

中共第20屆中央委員會第一次全體會議明天結束後，新選出的總書記及政治局常委，隨即將公開亮相，並由總書記發表講話。預料已二連任的總書記習近平，將打破文革後慣例蟬聯第3任總書記。

中共20大21日中午閉幕，共選出第20屆中央委員205人及候補中央委員171人，他們將一同出席明天的20屆一中全會，但僅有中央委員有選舉權、表決權及發言權。候補中央委員則只有發言權，沒有選舉權及表決權。

除推選總書記、政治局常委及委員外，中共20屆一中全會還將根據政治局常委會提名，通過中央書記處成員；決定中共中央軍委正副主席與委員；並批准新一屆中紀委第一次全體會議選出的正副書記和常委人選。

上述高層產生後，中共20大人事的基本結構，便告底定。（編輯：楊昇儒）1111022

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