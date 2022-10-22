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中央委員名單加胡錦濤離場 中共20大驚嘆號收場

2022/10/22 18:55（10/22 19:28 更新）
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胡錦濤（前左）22日在中共20大閉幕會議中途離席，經過習近平（前右）後方。（路透社）
胡錦濤（前左）22日在中共20大閉幕會議中途離席，經過習近平（前右）後方。（路透社）
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（中央社記者邱國強北京22日電）終於落幕的中共20大，今天有兩件事引起了熱議。一件說意外也不太意外，就是李克強、汪洋沒能連任中央委員；另一件大出意外，前總書記胡錦濤在閉幕會中，看似被強行攙扶出場。

前一件事，屬於人事問題。和屆齡退休的栗戰書、韓正不同，李克強、汪洋今年都僅67歲，還沒到「七上八下」的退休門檻，一度是下屆中國全國人大委員長及國務院總理的熱門人選。結果，這4人都沒能連任中央委員，代表他們連政治局都進不去，更談不上留在常委會了。

這份擁有205人的新一屆中央委員名單，下午1時公布，距離中共20大閉幕僅半小時。據中國網友形容，許多人一看到名單，最先找的就是李克強和汪洋在不在名單上。當眾人找不到這兩個名字時，不少人的第一反應就是驚呼。

但驚呼過後，中國民眾接下來的反應顯得有些分歧。對時政稍有涉獵的民眾表示，這代表「大大」（指總書記習近平）在新的人事上「大勝」了；立場傾向自由派的民眾則對這此感到失望，有人甚至表示心情很差，也有人則說「那就繼續清零」吧；不過，更多人平靜以對，覺得與己無關，不須瞎操心。

在中國高度管制媒體報導下，絕大多數民眾並不清楚境外媒體預測的中共高層人事名單。至於知道的一小部分人，有的是道聽途說，有的則是透過網路翻牆得知的。所以，多數人對這份名單反應平淡，實在是意料中事。

在得知新出爐的中央委員名單後，最多中國民眾關心的，依然是「動態清零」究竟何時能結束？北京民眾楊女士向記者說，她關心的是「新的黨中央能不能早點結束清零」，其他「我管不了」。

接下來這件事，大出所有人意外。在大會規劃中，採訪中共20大的媒體記者分2批抵達人民大會堂等候。在與會代表完成中央委員、候補中央委員、中紀委委員選舉，以及通過黨章修正案及習近平20大報告後，大會才讓媒體進場。

沒多久，媒體記者驚訝地發現，坐在習近平身旁的胡錦濤，突然被助手攙扶起身，另一旁的栗戰書則扶了胡錦濤一下，場面還停頓了一陣。隨後，胡錦濤緩步離開，還和習近平說了話，接著更拍了拍一旁的李克強才離去。

一開始，媒體記者都一度以為胡錦濤是身體不適，硬撐到投票及表決結束才中途離場。但事後反覆觀看影像後，大家才發現，胡錦濤看來並不願離場，工作人員數度要帶他離場遭拒。在僵持一陣後，胡錦濤才在看似強迫的意味下被攙扶離場。

至於習近平的反應，只是在胡錦濤和他交談時輕輕點頭簡短回應。接下來，胡錦濤輕拍李克強肩膀時，李克強也只是簡單回應。而胡李的這段互動，在海外的中文網路引發了熱議。

這段畫面，在境外媒體及網路上引起高度關注，堪稱是中共20大從開幕到閉幕最受關注的一幕。然而，在網路封鎖下，多數中國民眾並不知道，即使知道，也不敢隨意轉發，頂多是詢問「胡哥（胡錦濤）怎麼了？」

胡錦濤被攙扶離場，幾乎吸引了今天中共20大閉幕大部分目光。看到這畫面的中國民眾不禁納悶，胡錦濤是真的不舒服提早退場，還是什麼事「沒處理好」讓他不高興了？

更有人趁機在網路留言欄裡，寫下「河蟹社會」（「和諧社會」的諧音，為胡錦濤任內的口號）、「不折騰」（部分中國民眾對胡錦濤任內的評價），而且一路蓋樓，以此表達對胡錦濤的支持。不過，這些留言有的留著，有的卻被刪除。

這兩件事，特別是後一件事，讓開了7天、每天講「兩個確立」、「中國式現代化」的中共20大，以驚嘆號收場。（編輯：楊昇儒）1111022

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