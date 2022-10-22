韓正駱惠寧不列中央委員 港澳系統料有人事變動

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（中央社記者陳沛冰台北22日電）中共20大今天閉幕並產生新一屆中央委員，主管港澳事務的國務院副總理韓正、港澳辦主任夏寶龍及中聯辦主任駱惠寧均不在名單，預料港澳系統將有人事變動。

中共新一屆中央委員名單沒有主管港澳事務的韓正，相信是因為他已年屆68歲而需退下火線。

現年69歲的夏寶龍曾是第15、16及17屆中共中央候補委員，第18屆中央委員。曾任浙江省人民政府省長、浙江省委書記及省人大常委會主任。其後他一度退居二線，但在2018年又重返一線擔任第13屆全國政協副主席兼秘書長，當時他已非19屆中央委員。香港「反送中」運動後，2020年2月他獲任命為國務院港澳辦主任。

現年68歲的駱惠寧曾任第17屆中央候補委員，第18及19屆中央委員，曾任青海省及山西省委書記等。駱惠寧在2020年接任中聯辦主任前，也曾一度退居二線，擔任第13屆全國人民代表大會財政經濟委員會副主任委員。

上述3人都不在新一屆中央委員名單，預料港澳辦及中聯辦主責官員將會換人。

至於負責協助中央掌管港澳工作的中央港澳工作領導小組，前身是中央港澳工作協調小組，是北京中央因應2003年7月1日50萬港人上街遊行，香港政治情勢生變而成立，由18個部門組成。

小組歷任組長都是中央政治局常委，包括曾慶紅、習近平、張德江及現在的韓正。政治局常委7人名單將於23日揭曉。

香港的中國問題專家劉銳紹向中央社表示，不論由誰接任港澳辦主任及中聯辦主任，都一定是緊跟習近平的港澳政策，目前看不到習近平的港澳政策有任何放鬆跡象。

劉銳紹表示，夏寶龍及駱惠寧擔任現職之前曾一度退居二線，之後又「翻身」，而且沒有港澳工作經驗，與香港沒有交雜，接任後也甚少接觸香港本地利益團體，外界解讀為，這讓他們處理香港政策時更加不受影響。

他相信，未來接任者也不一定要有港澳工作經驗，最重要的是掌握及緊跟北京中央的港澳政策大方向。「以往負責官員可能會考慮香港實際情況，有迴旋餘地，但北京中央認為不能完全執行指示，才會在3年前大換血，所以現在任何人接任，都不敢再『擦邊球』。」（編輯：呂佳蓉）1111022