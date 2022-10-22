中共20大後 分析：王毅是外交系統第一號人物

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（中央社記者周慧盈台北22日電）中共20大今天閉幕，通過新一屆中央委員名單。學者分析，根據名單，現任國務委員兼外長王毅預計更上一層樓，成為外交體系第一號人物，代表北京外交政策的穩定性相對高。

中共第20次全國代表大會上午在北京閉幕，會中通過「黨章修正案」等多項決議，並選出新一屆中央委員等，其中涉及外事系統的包括王毅、駐美大使秦剛、中共中央對外聯絡部部長劉建超以及外交部黨委書記齊玉。

69歲的王毅雖已達中共政治局「七上八下」（68歲離任、67歲以下續任）的年齡劃線，但中共20大之前，就被看好將破例留任，接替楊潔篪出任中共中央外事工作委員會辦公室主任，成為中共外交系統「一把手」。

根據今天出爐的中央委員名單，72歲的楊潔篪將退休，王毅則確定留任。

國立政治大學國關中心主任寇健文表示，楊潔篪及王毅是習近平主政後外交系統的兩名心腹大將，在楊潔篪因年齡因素退休而王毅又連任中央委員的情況下，預計王毅「入局」（中央政治局）的可能性很高，並將接下楊潔篪在中央外事工作委員會辦公室的職務。

寇健文接受中央社電訪時分析，王毅接任楊潔篪的職位、成為外交政策執行面的第一號人物，代表北京外交政策的穩定性相對高，未來5年將繼續落實習近平的外交理念。

政大東亞所特聘教授王信賢受訪時也表示，無論外事系統高層官員如何變動，都是執行習近平的意志，包括對美國的外交戰略都將延續目前基調，但戰術上可能「來來回回」。

現任北京駐美大使秦剛也在新出爐的20屆中央委員會名單中，外界視此為「爆冷門」，有預測指他可望接掌外交部。56歲的秦剛曾任外交部發言人、新聞司司長、駐英國公使、外交部副部長，去年7月接下駐美大使一職。

另一名位列中央委員名單的外事系統官員是61歲的外交部黨委書記齊玉。齊玉曾任青海省委組織部長、吉林省委組織部長、中央組織部副部長。（編輯：呂佳蓉）1111022