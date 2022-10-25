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20大後中國經濟政策指標 投行直指12月中經會

2022/10/25 12:21
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（中央社台北25日電）中共20大落幕後，未來如何振興積弱的經濟局勢令外界關注。多家國際投資機構分析，12月舉行的中央經濟工作會議是重要的指標。另新任常委缺乏熟悉市場人士，令投資人擔憂未來中國經濟。

中共20屆一中全會23日選出新一屆政治局常委，都是總書記習近平的舊部，而被視為市場派的副總理胡春華「出局」，加上多位市場較為熟悉的財金、經濟官員，如人行行長易綱、銀保監會主席郭樹清、財長劉昆不在中央委員名單之列，外界解讀「政治忠誠重於經濟」，經濟政策恐怕會出現變化。

據香港經濟日報、香港明報報導，20大後中國政府可能會尋求更多的具體措施，以鞏固經濟復甦，並努力實現「全面建成小康社會」的目標。多家投行均提到，中央經濟工作會議和全國金融工作會議是接下來的關注重點，可能將宣布主要經濟政策方向。

報導引述匯豐銀行報告表示，由於疫情的不確定性，加上房地產市場情緒減弱，令20大開局之年更難實現經濟成長率約5.5%的目標。預計在12月初召開的中央經濟工作會議將會重點關注經濟復甦；預防金融風險的長期目標，以及在改善貨幣政策執行方面的進展，預料成為全國金融工作會議的重點。

摩根士丹利（Morgan Stanley）同樣表示需關注即將召開的中經會，因為屆時會由新的領導班子主持會議。

摩根士丹利分析認為，即儘管中國已將重點從單純的成長，轉向平衡成長和安全、可持續性，但並未完全放棄成長。中國在2023年可能仍會將經濟成長率設在5%以上，然而疫情與房地產政策的轉變將會是目標能否實現的關鍵。

高盛發表的報告則提及20大並不會是經濟政策改變的時機點，而且新晉政治局的常委過往與習近平關係密切，缺少熟悉市場人士，投資者擔憂對境外中資股不利，「過去領導層更注重經濟或市場，而新的領導班子關注意識形態及政治議題。」（編輯：吳柏緯/唐佩君）1111025

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