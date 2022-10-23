胡錦濤20大會場「被離場」 習近平手下孔紹遜出馬

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（中央社台北23日電）中共前總書記胡錦濤在20大閉幕會議上疑似非自願被工作人員攙扶提前出場，有網友指出其中一名工作人員是中共總書記習近平的中央辦公廳副主任孔紹遜，批習蠻橫的舉動侮辱了全中國人。

中共20大22日上午舉行閉幕會議時，坐在習近平身旁的前一任總書記胡錦濤明顯非自願被請出場外。胡錦濤在過程中面露不悅，多次抗拒，隨後在一位工作人員攙扶下離開，另一位工作人員則緊跟其後。

胡錦濤經過習近平時，轉身向習近平唸了兩句，隨後伸手拍了李克強的肩頭，這才離開會場，整個過程雖不到1分鐘，但被現場媒體拍下，影片和照片傳遍全球。

旅美的中國科普作家方舟子在推特（Twitter）張貼多張圖片，發文指把胡錦濤帶走的人是習近平的貼身警衛。另有網友指另外一位工作人員是中共中央辦公廳副主任孔紹遜，而孔紹遜的老闆是丁薛祥，丁薛祥身為習的親信，今天更上一層樓當選新一屆政治局常委。

網路流傳影片也顯示，孔紹遜在帶走胡錦濤後回到現場，在習近平耳邊報告情況後，習接著作出指示，孔紹遜頻頻點頭後離開。

網友們對此紛紛留言，有人表示「御前帶刀侍衛出手了」，「證明是（習）親自指揮，親自部署」，但也有網友質疑「習會在這麼重要的千人大會上動用自己的保鏢把前主席押走嗎？這不是向所有人展示他的卑鄙嗎？」

另有網友也比對相關圖片後，指攙扶胡錦濤的工作人員其實是胡的貼身秘書，曾在中國建國70周年和建黨100周年都陪胡出現過，認為2000多人的大會，而且有外國記者在場，不會公然出現習派警衛架走胡的內鬥戲碼。

不過有網友說不管是誰架走前朝領導人，「習近平羞辱的不是胡主席，他蠻橫的侮辱了全中國人！」（編輯：唐佩君/吳柏緯）1111023